1. 정용진, 오늘 '스벅 사태' 대국민 사과



정용진 신세계 그룹 회장이 오늘(26일) 직접 카메라 앞에 서서 5·18 폄훼 논란을 일으킨 스타벅스 사건에 대해 사과합니다. 자체 진상 조사 결과도 함께 설명할 예정입니다.



2. "핵무기 갖지 못할 것"…"서명 임박한 것 아냐"



트럼프 미국 대통령이 이란은 절대 핵무기를 갖지 못할 것이며 합의 불발 시 더 강력한 공격을 할 거라고 압박했습니다. 이란은 상당 부분 합의에 도달했지만 서명이 임박한 것은 아니라고 주장했습니다.



3. 오늘 '투표 중지' 가처분 신청..노조 투표율 80%↑



삼성전자 비반도체 부문인 DX 부문 노조가 오늘 노사 잠정 합의안 투표를 중지해달라는 가처분 신청을 법원에 낼 예정입니다. 현재 잠정 합의안에 대한 노조 투표율은 80% 후반 대입니다.



4. D-8…민주는 전북, 국힘은 TK 찾아 지지 호소



지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데, 민주당 지도부는 격전지가 된 '텃밭' 전북에 공을 들이고 있습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 대구와 경북을 잇따라 찾아가 보수 지지층 결집을 호소했습니다.