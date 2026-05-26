[날씨] 오늘 전국 강한 비…제주 산지 250mm↑

다시 일상이 시작되는 오늘(26일) 전국에 비가 내리겠는데요.



특히 남부와 제주를 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다.



현재 호우경보가 내려진 제주 산지는 시간당 10mm 안팎의 비가, 전남에도 약하게 비가 내리고 있습니다.



강수는 낮에 전국으로 확대되겠고요.



내일 오전 서쪽 지역부터 차차 그치겠습니다.



내일까지 예상 강수량 제주 산지에 250mm 이상, 남해안 부근에 150m 이상, 그 밖의 전남과 경남에도 최고 100m 안팎의 큰 비가 예상되고요.



중부와 전북, 경북 지역은 10에서 60mm 정도가 되겠습니다.



특히 다량의 수증기가 유입되는 남해안과 제주를 중심으로 내일 오전까지 시간당 20에서 최고 50mm 안팎의 집중호우가 예상돼 피해 없도록 대비해 주셔야겠습니다.



현재 강풍주의보가 내려진 제주를 비롯해 강풍특보는 점차 남해안으로도 확대되겠고요.



오늘 그 밖의 대부분 지역에도 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 서울이 21.8도, 대구 20도로 온화하게 시작하고요.



한낮에 서울과 대구 27도로 낮 더위가 주춤하겠습니다.



비가 그친 뒤 목요일에 중부와 호남을 중심으로 약하게 또 비 소식이 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)