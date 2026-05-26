조국, '금도지키라' 여당에 "그게 해결책?…영남·서울선거 악영향"

▲ 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보

조국혁신당 조국 평택을 국회의원 재선거 후보는 25일 더불어민주당 김용남 후보의 '차명 대부업 운영' 의혹과 관련, "접전 지역이라고 할 수 있는 영남과 서울 선거에 매우 악영향을 주고 있다"며 공세를 이어갔습니다.조 후보는 이날 CBS 라디오 인터뷰에서 "제 고향이 부산인데, 부산 친구들이 연락이 와서 '(주변에) 국민의힘은 안된다고 하면 김용남을 이야기하는데 그러면 막혀버린다'고 한다"며 이같이 말했습니다.그러면서 민주당이 24일 혁신당의 윤리감찰 촉구 등에 대해 '금도를 지켜달라'고 반응한 데 대해선 "지금 문제가 단순히 '민주당 인재니까 아무도 신경쓰지 마. 우리가 알아서 할게'라고 답하는 게 문제의 해결책인가"라며 "저는 아니라고 본다"고 맞받았습니다.이어 "우당으로서 (혁신당이) 민주당에 책임 있는 조치를 하라는 정도는 얘기할 수 있다고 본다"며 "민주당이 책임 있는 정당으로서, 김 후보도 책임 있는 정치인으로서 확실한 입장을 밝혀야 한다"고 강조했습니다.조 후보는 24일에도 김 후보의 의혹이 "심각하다"며 민주당의 '결자해지'를 촉구한 바 있습니다.조 후보는 이재명 대통령이 일간베스트저장소(일베) 등의 폐쇄 검토 필요성을 언급한 데 대해선 "일베식의 혐오·부추김 행태는 민주주의를 좀먹는 악"이라고 호응했습니다.이 대통령이 스타벅스가 2년 전 세월호 참사 10주기에 '사이렌 머그잔'을 출시한 것을 두고 강하게 비판한 데 대해서도 "책임 있는 대기업이 혐오 마케팅을 하는 것은 용납할 수 없는 것 아니냐"며 "조용히 넘어갈 문제가 아니다"라고 했습니다.(사진=연합뉴스)