고양 저유소 상공서 미확인 드론 발견…"무단 비행 시 처벌"

▲ 드론 (자료사진)

국가중요시설인 경기 고양시 저유소 상공에서 최근 미확인 드론이 발견됐습니다.과거 2018년 풍등으로 대형 화재가 났던 곳인 만큼 국가중요시설 주변 드론 비행 관리에 주의가 필요해 보입니다.경찰 등에 따르면 지난달 25일 오후 2시 10분 고양시 덕양구 한 저유소 상공에서 소형 드론 1대가 비행 중이라는 신고가 접수됐습니다.신고자는 저유소 안전관리팀 직원으로, "소형 드론이 두 차례 왔다 갔다 하며 날아다녔다"는 취지로 신고한 것으로 전해졌습니다.신고를 받은 경찰은 순찰차와 안보 수사 인력 등을 현장에 투입해 경위 등을 확인했습니다.경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석과 순찰 등을 통해 드론 조종자를 파악하려 했으나 현재까지 특정하지 못한 것으로 전해졌습니다.고양경찰서는 해당 사건과 관련해 대공 혐의점 여부 등을 확인하기 위해 관련 내용을 경기북부경찰청 안보수사과에 넘겼습니다.경찰 관계자는 "현재까지 조종자는 확인되지 않았다"며 "신고자 진술에 따르면 드론이 대덕동 방향에서 날아온 것으로 보이지만, 인근 드론 비행장에서 날린 것인지는 확인되지 않았다"고 말했습니다.고양 저유소는 국가중요시설 '다'급으로 지정된 시설입니다.이 저유소에서는 2018년 10월 외국인 노동자가 날린 풍등이 저유탱크 유증환기구를 통해 내부로 옮겨 붙으며 대형 화재가 발생한 바 있습니다.당시 불은 약 17시간 동안 이어졌고, 40억 원대 재산 피해가 난 것으로 조사됐습니다.국가중요시설 주변에서는 허가받지 않은 개인용 드론 비행이 제한될 수 있어 사전에 비행 가능 여부와 승인 필요 여부를 확인해야 합니다.특히 저유소 인근에 드론 비행장이 있는 만큼 이용자들이 비행 가능 구역을 벗어나 국가중요시설 상공으로 진입하지 않도록 안내와 관리가 필요하다는 목소리도 나옵니다.경찰 관계자는 "국가중요시설 주변에서는 허가받지 않은 드론을 날려서는 안 된다"며 "비행 제한 구역에서 승인 없이 드론을 띄우면 항공안전법 등에 따라 처벌받을 수 있다"고 당부했습니다.