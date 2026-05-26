"어린이 쏘면 9천만 원"…사라예보 사냥관광 실체 드러날까

▲ 보스니아 모르타르에 1990년대 전쟁 당시 전선을 내려다보는 옛 은행 건물이 총알이 박혀 부서진 벽에 그림이 그려져 있다.

1990년대 보스니아 내전 당시 유럽 부자들이 거액을 주고 민간인을 사냥했다는 의혹에 대해 유럽 여러 나라가 수사에 나섰습니다.벨기에 연방검찰이 보스니아 사라예보에서 발생한 사냥 관광 의혹 수사에 착수했다고 벨기에 공영방송 VRT가 21일(현지시간) 보도했습니다.검찰은 언론 보도를 토대로 수사한다면서 자국민 용의자를 확인했는지 등 구체적 상황은 공개하지 않았습니다.오스트리아 검찰도 지난달 말부터 보스니아 민간인 살해에 가담한 의혹을 받는 용의자 2명을 파악해 수사 중이라고 법무부가 19일 밝혔습니다.용의자 1명은 오스트리아 국적, 나머지 1명은 신원이 확인되지 않았습니다.무슬림 대량 학살로 악명 높은 보스니아 내전은 유고슬로비아연방에서 독립을 선언한 보스니아계와 이를 막으려는 세르비아계 사이에서 1992∼1995년 벌어졌습니다.세르비아계 스릅스카공화국군이 주도한 사라예보 포위전으로만 시민 약 1만1천 명이 숨진 것으로 알려져 있습니다.당시 유럽 부유층이 스릅스카공화국군에 돈을 주고 언덕 위나 고층 건물에 올라가 사라예보 시민들을 저격했다는 의혹은 오랫동안 풍문으로 떠돌았습니다.보스니아헤르체고비나 검찰은 2022년 공개된 슬로베니아 감독 미란 주파니치의 다큐멘터리 '사라예보 사파리'를 토대로 전쟁범죄 혐의 수사를 시작했습니다.사건을 추적해온 이탈리아 작가 에치오 가바체니는 지난 3월 펴낸 책 '주말 저격수들'에서 사냥꾼들을 사라예보로 데려갔다는 프랑스인 인솔자를 인용해 이탈리아 밀라노의 한 업체가 주말 패키지 형태로 사냥 여행을 주선했다고 전했습니다.외신이 전한 책 내용에 따르면 사냥꾼들은 가짜 적십자 표시를 단 차량을 타고 의약품 운송을 가장해 보스니아에 들어갔습니다.이들은 이탈리아·프랑스·벨기에·스위스·오스트리아 출신 의사·판사·변호사·사업가 등 엘리트 계층이었다고 합니다.이들은 주어진 6시간 동안 총을 쏘고 사망자 나이와 성별에 따라 돈을 냈다고 합니다.책 내용에 따르면 어린이가 가장 비쌌고 15∼16세 소녀가 그 다음이었습니다.전쟁이 끝날 무렵에는 어린이 살해 대가가 지금 환율 기준 5만 유로(약 8천800만 원)까지 치솟았다고 저자는 주장했습니다.사냥꾼들은 소년을 맞히면 파란색, 소녀는 분홍색으로 칠한 탄피를 전리품으로 가져갔다고 합니다.이들의 경호도 맡은 프랑스인 인솔자는 "6시간 동안 어린이 2명, 여성 1명, 노인 3명을 살해한 이탈리아인도 있었다"고 말했습니다.가바체니는 사냥에 가담한 이탈리아 국적자만 250명에 달했고 이탈리아군 정보당국도 이들의 존재를 알고 있었다고 주장했습니다.밀라노 검찰은 그의 고발로 이탈리아 국적자 4명을 수사 중입니다.그러나 30년 안팎 지난 일에 풍문과 진술을 뒷받침할 증거를 확보할 수 있을지는 미지수입니다.지난 2월 조사받은 80세 전직 트럭 운전사는 보스니아에 간 사실은 인정했으나 "사냥이 아닌 업무"였다고 주장했습니다.65세 또 다른 용의자는 스릅스카공화국군에 자원해 복무했다면서 "무슬림을 증오하기 때문에 발칸반도에 갔다"고 말했습니다.오스트리아 일간 슈탄다르트는 "지금까지 알려진 바는 돈을 내고 간 인간사냥꾼보다는 극우 성향 용병일 가능성을 가리킨다"고 했습니다.(사진=게티이미지코리아)