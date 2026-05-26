BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈' 두 번째 대상 받을까

미국 3대 대중음악 시상식 가운데 하나인 아메리칸 뮤직 어워즈가 오늘 오전 열립니다.



대상 격인 올해의 아티스트 후보에 오른 방탄소년단이 트로피를 거머쥘지 관심입니다.



오늘 시상식에 특별 출연을 예고한 방탄소년단은 대상 격인 올해의 아티스트를 비롯해 신곡 스윔으로 올해의 여름 노래 부문과 베스트 남성 K팝 아티스트 부문 후보에 올라 있습니다.



지난 2021년 아시아 가수 최초로 올해의 아티스트를 수상한 적이 있는데, 5년 만에 또 한 번 수상의 영광을 안을 수 있을지 기대가 모아집니다.



방탄소년단 외에도 많은 케이팝 스타들이 후보로 지명됐는데, 베스트 남성 K팝 아티스트 부문에선 방탄소년단과 에이티즈, 스트레이 키즈 등이 경쟁하고요, 블랙핑크와 에스파, 트와이스 등이 베스트 여성 K팝 아티스트 상을 노립니다.



또 케이팝 데몬 헌터스의 OST 골든이 그래미 어워즈와 아카데미 시상식에 이어 또 하나의 트로피를 추가할지도 관심입니다.



(화면출처 : American Music Award)