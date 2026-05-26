뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"나는 얼마나 받나"…달라지는 '건보 환급' 기준

심우섭 기자
작성 2026.05.26 08:28 조회수
PIP 닫기
끝으로 과도한 의료비가 발생했을 때 돌려주는 건강보험 환급 기준이 달라진다고요.

병원비 부담으로 걱정인 분들 많으실 텐데 정부가 최신 건강보험료 기준을 반영해서 본인 부담 상한제 구간을 조정하기로 했습니다.

본인 부담 상한제는 1년 동안 부담한 병원비 가운데 개인소득 수준에 따라서 상한선을 초과한 금액을 건강보험공단이 돌려주는 제도인데요.

이번 개정으로 건강보험료 기준 구간이 바뀌면서 같은 병원비를 냈더라도 소득 수준에 따라 환급액이 달라질 수 있습니다.

예를 들어 암 치료 등으로 연간 병원비  650만 원을 부담한 경우 상한액 326만 원을 초과한 324만 원을 환급받을 수 있는데요.

여기서 중요한 것은 소득 구간입니다.

이번 조정으로 소득 구간이 아래로 내려간 환자는 상한선이 낮아져 환급 혜택이 커지는 반면 소득이 늘어서 건보료를 더 내게 된 환자는 환급액이 줄어들 수 있습니다.

정부는 이번 개정 기준을 올해 발생한 진료비부터 소급 적용할 예정인데요.

환급액 계산은 건강보험공단이 자동으로 처리하기 때문에 별도로 신청하지 않아도 됩니다.

고액 치료가 필요한 환자들에게는 실질적인 도움이 되는 제도인 만큼 본인의 건강보험료 구간과 환급 기준을 잘 확인해보는 것이 좋겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지