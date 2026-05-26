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몇 만 원만 내면 합격?…우후죽순 '문제의 자격증'

심우섭 기자
작성 2026.05.26 08:00 조회수
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자격증 공부하시는 분들 많죠.

요즘에 민간 AI 자격증이 급증하고 있다는데 따기도 굉장히 쉽다고요.

네, 이 AI 시대에 뒤처질 수 없다라는 이 불안 심리를 이용해서 이른바 AI 자격증 장사가 급속도로 늘고 있습니다.

올해 들어 새로 등록된 AI 관련 민간 자격증만 400종 가까이 되는 것으로 나타났습니다.

일부 자격증은 온라인 강의 몇 시간만 듣고 간단한 시험을 치르면 바로 발급이 되는데요.

실제로 일부 시험은 기출문제를 띄워놓고 AI에게 답을 물어보면 10분 만에 합격할 수 있는가 하면 몇 만 원의 발급 비용만 내면 자격증을 받을 수 있는 경우도 적지 않습니다.

문제는 AI 전문가라는 이름과 달리 실제 전문성을 검증하기 어려운 자격증이 많다는 점인데요.

AI 출판 아티스트나 자서전 AI 프롬포트처럼 AI의 연관성이 불분명한 자격증도 등장했습니다.

정부는 현재 AI 민간 자격 실태 조사에 착수한 상태인데요.

전문가들은 AI 열풍에 편승한 무분별한 자격증 남발을 막기 위한 관리 강화가 필요하다고 지적했습니다.
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