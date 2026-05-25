이란 "미국과 상당 부분 합의 도달…서명 임박한 건 아냐"

▲ 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인

이란 정부는 미국과의 종전을 위한 양해각서 체결에 대해 큰 틀에서 합의를 이뤘다고 밝혔습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 현지 시간으로 25일 정례 브리핑에서 "미국과의 협상이 진전됐고, 대화 의제의 상당 부분에 대해 합의에 도달했다는 건 사실"이라고 말했습니다.바가이 대변인은 다만 "그 누구도 이것이 곧 합의 서명이 임박했다는 뜻이라고 단언할 수는 없다"며 "미국의 정치와 의사결정은 제도적 불안정성을 겪고 있기 때문"이라고 여지를 남겼습니다.이란 정부는 또 미국과의 양해각서 체결 가능성에 대해 처음으로 긍정적으로 언급했습니다.바가이 대변인은 "이런 미국 정치의 불안정 탓에 그 어떤 대화도 차질을 빚게 된다"며 "우리가 전장에서 위엄을 갖고 행동한 것처럼 외교 무대에서도 눈을 부릅뜨고 과거의 경험을 염두에 두며 이란의 국익을 수호하기 위해 노력하겠다"고 말했습니다.또 "미국과 협상의 초점은 레바논을 포함한 모든 전선의 전쟁 종식"이라며 "현 단계에선 핵 문제는 논의하지 않고 있다"고 강조했습니다.바가이 대변인은 "(양해각서 체결 뒤) 60일 동안 이와 관련된 세부 사항과 양해각서에 명시된 주제들에 대해 협상한다는 게 기본 방침"이라며 "당연히 이 기간 논의될 주제 중 하나는 핵 관련 사안"이라고 설명했습니다.'앞으로 2~3일 안에 양해각서 체결이 발표되느냐'는 질문엔 "계속 열심히 노력하고 있다"라고만 답했는데, "일부 사안은 아직 합의에 도달하지 못했는데 미국의 상습적 번복과 모순된 발언은 설명할 필요조차 없을 정도라 그 자체로 합의의 장벽"이라고 지적하기도 했습니다.바가이 대변인은 '협상 시간표가 있느냐'는 질문에는 "아니다. 이란과 이란 국민의 권리, 국익을 보장하는 결과에 하루라도 더 이르게 도달할 수 있다면 그 노력을 주저하지 않겠다"고 답했습니다.(사진=타스님 통신 텔레그램 캡처, 연합뉴스)