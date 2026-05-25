교황, 과거 '가톨릭 교회 노예제 용인' 공개 사과…"진심으로 용서 구해"

▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황은 과거 가톨릭 교회가 노예제를 방치하며 사실상 용인했다는 점을 인정하고 공개적으로 사과했습니다.교황은 현지 시간으로 25일 발표한 회칙 '마니피카 후마니타스'에서 과거 노예제에 대한 교회의 규탄이 늦어졌다며 "교회를 대표해 진심으로 용서를 구한다"고 언급했습니다.또 "수많은 이들이 겪어야 했던 엄청난 고통과 굴욕을 떠올릴 때 깊은 슬픔을 느끼지 않을 수 없다"며 "이는 그리스도교 기억 속 상처를 이루며 우리는 그로부터 무관하지 않다"고 강조했습니다.교황의 사과는 디지털 경제의 노동력 착취를 '노예제'에 빗대 비판하는 과정에서 나왔는데, 교황은 "사회와 교회 모두 노예제라는 재앙을 규탄하는 데 지체했던 점을 부인할 수 없다. 고대·중세에는 심지어 교회 기관들까지 노예를 보유하고 있었다"고 지적했습니다.이어 "로마 교황청은 군주들의 요청에 응해 예속을 정당화했고 어떤 경우에는 이교도들을 노예로 삼는 것을 허용하기도 했다"며 교회가 사실상 노예제에 개입한 사실도 인정했습니다.과거 교황들도 기독교인들의 대서양 노예무역 관여에 사과해 왔지만, 유럽이 이교도를 정복하고 노예로 삼는 과정에서 교회가 군주들에게 권한을 부여한 것에 대해 인정하고 사과한 교황은 레오 14세가 처음이라고 외신들은 전했습니다.AP통신은 "미국 흑인 가톨릭 신자들과 활동가들은 식민지 시대 인신매매 역할에 대해 속죄할 것을 교황청에 요구해왔다"며 "교황의 사과는 이런 요구에 응답한 것"이라고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)