[날씨/XR] '연휴 끝' 이틀간 전국 비…제주 최대 250mm

내일(26일)과 모레 사이 전국에 비 소식이 있습니다.



특히 남부 지방과 제주를 중심으로는 강한 바람과 함께 많은 비가 예상돼 주의하셔야겠는데요, 비는 내일 새벽에 서쪽 지역부터 시작되겠습니다.



오전부터 낮 사이에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠고요.



특히 남해안과 제주를 중심으로 이렇게 붉은색의 강한 비구름이 자리하면서 전남과 제주는 내일 오전부터 밤사이, 경남 지역은 내일 오후부터 모레 오전 사이에 시간당 20에서 최고 50mm의 매우 강한 비가 쏟아지겠습니다.



예상되는 비의 양도 보겠습니다.



제주 산지에 최고 250mm 이상, 남해안과 지리산 부근에 최대 150mm 이상, 그 밖의 전남과 경남에 최고 100mm가 흠뻑 쏟아지겠고요, 그 밖의 전국에도 20에서 최고 80mm의 비가 내리겠습니다.



현재 위성 영상 보겠습니다.



전국 하늘에 구름이 끼고 있는 모습이고요, 내일은 서해상에서 다가오는 저기압의 영향을 받으면서 전국이 흐린 가운데 바람도 강하게 불겠습니다.



특히 오늘 밤부터 제주와 남해안을 중심으로 매우 강한 바람이 예상돼 시설물 점검과 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 보겠습니다.



서울이 22도로 오늘보다 높겠고요, 밤사이 구름이 끼고 다량의 수증기가 유입되면서 다소 후텁지근하겠습니다.



낮 기온은 서울이 27도, 광주가 25도로 내일은 낮 더위는 주춤하겠습니다.



이번 비는 중부 지방은 수요일 오전까지 이어지겠고요, 남부 지방은 수요일 오후까지 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)