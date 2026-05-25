"동생 회사 책임 떠안아"…김용남 측, 대부업 의혹 해명

<앵커>



경기 평택을 국회의원 재선거에 나서는 민주당 김용남 후보 측이 '차명 대부업체 운영' 의혹에 대해 공식 해명했습니다. 동생 회사의 지분을 인수하며 책임을 떠안은 거라고 밝혔습니다. 국민의힘 유의동 후보는 배당 수익이 누구에게 귀속됐는지 밝히라고 공세를 이어갔습니다.



김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



민주당 김용남 경기 평택을 국회의원 후보 측이 오늘(25일), '차명 대부업체 운영' 의혹에 대해 입장문을 내놨습니다.



의혹이 제기된 대부업체는 김 후보 동생이 운영하던 회사의 자회사로, 동생 회사가 경영 위기에 처하자 지난 2020년, 김 후보가 부득이하게 지분을 인수하며 책임을 떠안았단 겁니다.



또 최근 대부업 면허 갱신에 대해서도 영업을 지속할 목적이 아니라 법인 청산 절차를 위한 행정 조치였다고 해명했습니다.



[김용남/민주당 경기 평택을 후보 : 저는 경영에 관여한 적도 없고 제가 거기서 무슨 급여를 받거나 배당 수익을 받은 적도 한 번도 없습니다.]



민주당도 엄호에 나섰습니다.



[조승래/민주당 총괄선대본부장 : 불법으로 판단할 만한 근거가 좀 취약하지 않냐. 완주하는 것은 당연한 것이 아니냐 이런 생각을 갖고 있습니다.]



지난 22일, TV조선은 김 후보의 발언이라며 '배당 수익'과 관련한 녹취를 공개한 바 있습니다.



[김용남/민주당 경기 평택을 후보 : 대부업체가 장사가 조금 잘 될 때도 있고 덜 될 때도 있고, 그런데 배당은 어차피 다 내 거니까.]



경쟁 후보들은 공세를 이어갔습니다.



국민의힘 유의동 후보는 대부업체의 배당 수익이 누구에게 귀속됐는지, 명의를 빌린 사실이 있는지, 없는지 밝히라며 김 후보의 직접 해명과 사퇴를 촉구했습니다.



[유의동/국민의힘 경기 평택을 후보 (출처 : TV조선) : (언론 보도 내용이) 사실이라면 배당 귀속 문제 등 매우 엄중하게 다뤄져야 할 사안입니다.]



조국혁신당 조국 후보는 김 후보로 인해 민주개혁 진영 후보들을 적극적으로 지원해야 할 지지자들의 동력이 떨어지고 있다고 주장했습니다.



[조국/조국혁신당 경기 평택을 후보 (CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼') : 민주당 인재니까 아무도 신경 쓰지 마. 우리가 알아서 할게, 이렇게 답하는 게 이 문제 해결일까요? 저는 아니라고 봅니다.]



경찰은 시민단체가 김 후보를 대부업법과 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발한 사건에 대한 수사에 착수했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 위원양)