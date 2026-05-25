박근혜, 충청서 국힘 지원…민주 "국정농단 불러들여"

<앵커>



그제(23일) 대구에서 국민의힘 후보 지원 유세에 나섰던 박근혜 전 대통령이 오늘은 충청을 찾아갔습니다. 부산, 경남과 강원 지역까지 갈 계획으로 전해졌습니다. 민주당 충남도당은 선거에 국정농단의 어두운 그림자를 불러들인다고 비판했습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



오늘 오후, 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무실.



이곳을 찾은 박근혜 전 대통령은 이 후보와 이야기를 나눴습니다.



이후 충남 공주 산성시장으로 이동해 김태흠 충남지사 후보 등과 유권자들을 만났습니다.



[박근혜/전 대통령 : (김태흠 후보가) 충청남도의 미래를 위해서 묵묵히, 열심히 잘 해오셨다고 생각합니다. 이번에 좋은 결과가 있기를 기대합니다.]



박 전 대통령은 그제 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 함께 대구 칠성시장에서 유세를 한 걸 시작으로 본격적으로 선거 지원에 나서고 있습니다.



모레는 부산, 울산, 경남 지역을 방문하고, 사전투표 하루 전인 오는 28일엔 강원 지역을 찾을 계획인 걸로 전해졌습니다.



민주당 충남도당은 "국정농단이란 어두운 그림자를 다시 불러들이고 있다"면서 "국민의 상처를 선거에 이용하겠단 무책임한 정치"라고 비판했습니다.



민주당에선 이런 반응이 나왔습니다.



[조승래/민주당 총괄선대본부장 : 보수 결집만 있겠어요? 민주당 지지자들의 결집도 있고 (박 전 대통령 행보에) 이래라저래라 평가할 필요는 없다고 생각합니다.]



국민의힘 장동혁 대표는 오늘 오후, 대구와 경북을 잇따라 찾아갔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 무능하고 무책임한 정권의, 그리고 더불어민주당의 후보에게 대구와 경북을 맡길 수는 없을 것입니다.]



장 대표는 "대통령과 민주당이 입만 열면 통합을 말하지만, 실제론 지역 갈라치기와 국민 겁박의 '공포정치'에 몰두하고 있다"고 주장했습니다.



개혁신당은 양향자 국민의힘 경기지사 후보가 경영학 박사 학위를 취득해 놓고, 선거 공보물엔 'AI 전략경영 박사'라 표기해 학력을 속였단 의혹을 제기했습니다.



양 후보 측은 "경영박 박사가 맞고, 세부 전공으로 AI 전략경영을 전공한 것 역시 명백한 사실"이라며 '악의적 흑색선전'이라고 반박했습니다.



(영상취재 : 이승환·양현철, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이연준)