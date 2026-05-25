경찰 "휴게시간도 대기근무"…법원의 판단은?

▲ 서울가정법원·서울행정법원

휴게시간에도 사실상 대기 근무를 했다며 미지급한 근무수당을 달라고 소송을 낸 전·현직 경찰들이 패소했습니다.서울행정법원 행정13부(진현섭 부장판사)는 전·현직 경찰관 606명이 국가를 상대로 낸 근무수당 등 청구 소송에서 원고패소 판결했습니다.이들 경찰관은 "형식적으로는 '휴게시간'으로 지정된 시간에도 언제든 출동할 수 있도록 대기근무를 해야 했다"며 재작년 8월 미지급된 초과근무수당을 달라고 소송을 제기했습니다.휴게시간 중 출동 등으로 초과근무가 발생하면 사후 결재를 거쳐 수당을 지급받는데, 그 밖의 대기시간도 사실상 근무 시간으로 인정해 수당을 달라는 취지입니다.특히 경찰특공대와 해안경비대 등에 소속된 경찰은 24시간 상시 출동 태세를 갖추고 있었다고 주장했습니다.그러나 법원은 이들 주장을 받아들이지 않았습니다.실제 출동 등으로 수당이 지급된 시간 외에 식사와 수면시간 등 당연히 공제돼야 할 부분까지 근무 시간에 포함할 수는 없다고 봤습니다.1심은 특히 대기 시간이라도 사용자의 지휘·감독을 받았다면 근로 시간으로 봐야 하지만 전·현직 경찰들의 경우 "휴게시간 중 실질적 휴식을 방해할 만한 상급자의 지휘·감독이 있었다고 볼 수 없다"고 판단했습니다.인력이 부족해 휴게시간을 실질적으로 보장 받지 못했단 주장에 대해서도 "이들이 주장하는 사정은 소속 관서의 조직과 근무 형태 등 막연하고 일반적인 사정에 불과하다"며 "소속 관서, 담당 업무의 내용과 해당 관서에서 구체적 업무방식, 상급자의 간섭 여부 등을 확인할 만한 구체적·객관적 증거가 없다"고 밝혔습니다.전현직 경찰들은 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했습니다.(사진=연합뉴스)