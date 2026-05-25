삼전 비반도체 노조, 26일 '찬반투표 중지' 가처분 신청

▲ 잠정합의안 찬반 투표 입장 밝히는 삼성전자 동행노조

삼성전자 비반도체 직원 중심으로 구성된 3대 노조가 2026년 임금협상 잠정합의안의 조합원 찬반투표를 중지해달라고 법원에 요청하기로 했습니다.삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)은 "26일 오전 9시쯤 수원지법에 찬반투표 절차 중지 등 가처분 신청을 할 예정"이라고 밝혔습니다.현재 삼성전자는 앞서 노사가 마련한 2026년 임금협상 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 진행하고 있고, 27일 오전 10시에 마감됩니다.동행노조는 최대 노조인 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조)가 비반도체 부문 직원들의 결집이 두려워 소수 노조인 자신들을 배제했다고 주장하고 있습니다.동행노조는 스마트폰·가전·TV 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원 중심으로 구성된 3대 노조입니다.2천600여명이던 동행노조 가입자 수는 1만3천여 명까지 늘어난 상태입니다.앞서 동행노조는 초기업노조·전삼노와 함께 공동투쟁본부(이하 공투본)를 꾸리고 사측과 협상을 진행해오고 있었지만 비반도체 부문 직원들의 의견이 반영되지 않는다는 이유로 공투본을 탈퇴했습니다.초기업노조 측은 동행노조가 공투본을 탈퇴했으니 투표 권한이 없다는 입장입니다.동행노조는 "정당한 의견수렴을 약속했던 초기업노조의 끝은 비열한 꼼수에 지나지 않는다"며 "겉으로는 투표권을 존중한다며 안심시키고 비반도체 부문 결집이 이루어지자 기습적으로 투표권을 빼앗아 입을 막으려는 시도를 멈추기 바란다"고 주장했습니다.비반도체 부문 직원을 포함한 비메모리 구성원들은 잠정합의안을 반대하며 부결 운동을 벌이고 있습니다.잠정합의안에 따르면, 반도체 부문 직원들은 약 2억1천만 원에서 6억 원(세전·연봉 1억 기준)의 성과급을 받을 수 있지만, 비반도체 부문 직원들은 600만 원 상당의 자사주만 받을 가능성이 높습니다.(사진=연합뉴스)