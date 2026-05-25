U-21 축구대표팀 첫 소집…LA올림픽 향한 김은중호 출발

▲ 김은중 감독

2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 남자 21세 이하(U-21) 올림픽 축구대표팀이 코리아풋볼파크에서 첫 담금질에 돌입합니다.대한축구협회는 김은중 감독이 이끄는 올림픽 대표팀이 6월 1일부터 9일까지 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 국내 소집 훈련을 진행한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.이번 훈련은 A매치 기간을 활용해 올림픽 연령대 주축 선수 풀을 점검하고, 본선 진출을 위한 전술적 기틀을 다지는 데 목적이 있습니다.이번에 소집된 26명의 명단은 2005년생 17명과 2006년생 9명으로 꾸려졌습니다.특히 지난해 칠레에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 16강 진출을 이끌었던 주역 13명이 대거 포함됐습니다.해외파로는 벨기에 헹크에서 뛰는 중앙 수비수 강민우가 유일하게 승선했으며, 대학 무대에서 뛰는 이탁호(중앙대)도 부름을 받았습니다.2028 LA 올림픽 남자축구 종목에는 개최국 미국을 포함해 총 12팀이 참가하며, 아시아에는 두 장의 출전권이 배정되어 있습니다.예선은 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵을 통해 치러질 예정입니다.현재 AFC와 FIFA, 국제올림픽위원회(IOC) 등 관계 기관은 U-23 아시안컵 대회 개최 시기를 조율 중입니다.기존처럼 올림픽 개최 연도에 대회가 열리지 않고 1년 이상 일정이 앞당겨질 가능성도 제기되고 있습니다.이에 따라 축구협회는 준비 기간이 단축될 변수에 대비해, 향후 모든 A매치 기간을 최대한 활용하여 대표팀 전력을 극대화한다는 계획입니다.◇올림픽 축구국가대표팀 국내 훈련 소집 명단(26명) ▲ 골키퍼(GK) = 박상영(대구FC), 이경준(수원 삼성), 이상현(인천 유나이티드) ▲ 수비수(DF) = 강민우(헹크), 고종현, 이건희(이상 수원 삼성), 권기민(제주 SK), 김서진(김천 상무), 김호진(포항 스틸러스), 최승구(인천 유나이티드), 함선우(화성FC), 황석기(성남FC), 이탁호(중앙대) ▲ 미드필더(MF) = 김준하, 최병욱(이상 제주 SK), 김현민, 박혜성(이상 부산 아이파크), 성신(부천FC), 손승민(대구FC), 백민규(인천 유나이티드), 백인우(울산HD), 정마호(김천 상무), 진태호(전북 현대), 황서웅(포항 스틸러스) ▲ 공격수(FW) = 김결(김포FC), 백가온(부산 아이파크)(사진=연합뉴스)