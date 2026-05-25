여자 펜싱 단체 대표팀, 에페 월드컵 2연속 정상

▲ 생모르 여자 에페 월드컵 단체전 우승한 임태희(왼쪽부터), 이혜인, 송세라, 양승혜

한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 월드컵 단체전 2개 대회 연속 우승을 달성했습니다.송세라(부산광역시청), 이혜인(울산광역시청), 임태희(계룡시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 대표팀은 어제(24일, 현지시간) 프랑스 생모르에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 월드컵 단체전에서 우승을 차지했습니다.여자 에페 대표팀은 3월 카자흐스탄 아스타나에서 열린 월드컵 단체전에 송세라, 이혜인, 임태희, 박소형(전남도청)이 출전해 금메달을 합작한 데 이어 이번에는 박소형 대신 양승혜가 나서 연속 우승을 일궜습니다.한국은 여자 에페 팀 세계랭킹에서 1위를 달렸습니다.임태희는 이번 대회 개인전 동메달에 이어 단체전에선 금메달을 목에 걸었습니다.이집트 카이로에서 열린 남자 사브르 월드컵에서는 오상욱, 박상원, 임재윤(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청)이 단체전에 출전해 동메달을 따냈습니다.개인전에서 정상에 올랐던 오상욱은 단체전에서도 동료들과 함께 시상대에 섰습니다.(사진=국제펜싱연맹(FIE) 인스타그램 캡처, 연합뉴스)