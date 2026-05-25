전북 간 정청래 "이 대통령 지지한다면 이원택을 도지사로"

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 정읍시 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다.

민주당은 6·3 지방선거를 9일 앞둔 오늘(25일) 전북 정읍에서 현장 중앙선거대책위원회 회의를 열고, 이원택 전북도지사 후보 지원사격에 나섰습니다.전북은 전통적인 민주당 강세 지역으로 꼽히지만, 이번 선거에선 무소속 김관영 후보의 약진으로 접전 양상이 펼쳐지면서 최대 격전지 중 하나로 떠올랐습니다.특히 김 후보가 '대리비 지급' 의혹 제기 하루 만에 제명된 이후 정청래 총괄상임선대위원장과 가까운 이원택 후보가 경선에서 승리하면서 당 안팎에선 이번 전북지사 선거를 사실상 '내전'으로 보는 시각도 나옵니다.8월 전당대회를 앞두고 이번 전북 선거가 친청(친정청래)계와 비주류 간 대리전 성격으로 번졌다는 해석입니다.이 같은 분위기를 의식한 듯 정 위원장은 오늘 선대위 회의에서 "이재명 대통령을 지지한다면 이원택을 전북도지사로 만들어달라"며 지지를 호소했습니다.정 위원장은 "이재명 정부, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택"이라며 "전북 민심을 믿는다, 민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 지금까지 사랑해주신 만큼 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해달라"고 거듭 말했습니다.민주당을 탈당한 뒤 무소속으로 출마한 김관영 후보에 대해선 십자포화를 퍼부었습니다.정 위원장은 김 후보가 무소속 출마 전 이 대통령과 교감했다는 취지의 내용을 담은 한 언론 기사를 언급하면서 "금도를 넘어도 한참 넘었다, 청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다, 심각한 허위사실 유포"라며 "이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박으로 이번 만큼은 그냥 넘어가기 어렵다"고 꼬집었습니다.그러면서 "아무려면 이 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나, 발언 당사자가 직접 해명하고 사과하길 바란다, 이 대통령에게 크나큰 누를 끼쳤다"고 덧붙였습니다.한병도 공동상임선대위원장도 "김 후보가 '사천'을 주장하는데, 본인의 정치적 활로를 뚫기 위한 유언비어에 불과하다"며 "김 후보가 식사 중 가방에서 현금을 꺼내 유권자에게 건네는 영상을 국민이 지켜봤기 때문"이라고 지적했습니다.한 위원장은 "본질은 정청래 대표의 사천이 아니라 현금 살포였으며, 오직 민주당의 승리를 위한 고뇌에 찬 결단이었다"며 "본인의 득표에 이 대통령을 이용하고 이 대통령을 선거판에 더 이상 끌어들이지 말라, 아무리 급해도 넘지 말아야 할 선이 있다"고 주장했습니다.이원택 전북지사 후보도 "민주당이 부족한 점도 있지만 역사의 변곡점마다 민주주의를 지켜냈고 전라북도를 지켜왔다"며 "전북이 대도약을 꿈꿀 수 있도록 민주당 후보인 저와 이학수 정읍시장 후보, 김의겸 전북 군산·김제·부안갑 후보를 지원해달라"고 목소리를 높였습니다.(사진=연합뉴스)