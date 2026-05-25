월드컵 앞둔 메시, 필라델피아전서 허벅지 통증

▲ 리오넬 메시

2026 북중미 월드컵에서 '라스트 댄스'를 준비하는 '축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 경기 도중 다리 부상으로 교체되는 악재를 만났습니다.메시는 오늘(25일, 한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 NU 스타디움에서 열린 필라델피아 유니언과의 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 홈 경기에서 팀이 4-4로 팽팽하던 후반 28분 마테오 실베티와 교체됐습니다.메시는 이날 인터 마이애미의 2선 공격수로 선발 출전해 팀이 2-0으로 끌려가던 전반 13분 헤르만 베르테라메의 추격 골을 도왔고, 전반 팀이 2-3으로 끌려가던 전반 42분에도 또다시 메르테라메의 멀티 골을 도우며 전반에만 2개의 어시스트를 기록했습니다.인터 마이애미와 필라델피아는 전반에만 4골씩 주고받으며 4-4로 후반을 시작했습니다.하지만 메시는 후반 28분 벤치에 교체 사인을 보냈고, 실베티와 교체된 뒤 곧바로 벤치가 아닌 라커룸으로 향했고, 인터 마이애미는 후반 막판 2골을 더 넣어 6-4로 이겼습니다.AFP 통신은 "메시가 왼쪽 다리 뒷부분(햄스트링)을 붙잡고 직접 교체 사인을 보냈다"라고 전했습니다.이에 대해 기예르모 오요스 인터 마이애미 감독은 메시의 부상 상태에 대해 "아직 정밀 검사 결과는 나오지 않았다"라며 "메시는 확실히 피로를 느끼고 있고, 단순한 피로"라고 설명했습니다.그는 이어 "선수가 지쳐 있었고, 비 때문에 그라운드도 무서운 상태였다"며 "의심이 생기면 위험을 감수하지 않는 게 기본 절차"라고 설명했습니다.메시는 2023년 인터 마이애미에 합류한 이후 경기 출전 시간을 철저하게 관리했고, 코칭스태프도 일정이 빽빽한 기간에는 정기적으로 휴식을 부여했습니다.메시는 지난 2월에도 왼쪽 햄스트링을 다쳐 프리시즌 일정 때 결장한 바 있습니다.이날 필라델피아전은 메시가 2026 북중미 월드컵 휴식기를 앞두고 마지막으로 치른 MLS 경기였습니다.북중미 월드컵을 준비하는 아르헨티나 대표팀의 최종 명단에 포함될 가능성이 높은 메시가 오는 6월 16일 알제리와의 조별리그 첫 경기를 3주 정도 남기고 부상 소식을 전하자 '통산 6번째 월드컵 출전'의 우려를 자아냈습니다.아르헨티나 대표팀은 6월 첫째 주에 최종 명단을 발표한 뒤 6월 6일과 9일 미국에서 각각 온두라스와 아이슬란드를 상대로 본선에 대비한 최종 평가전을 치를 예정입니다.(사진=게티이미지)