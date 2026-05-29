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[지식의 발견] "원유 99%가 그 해협 통해 옵니다" 타이완 뺏기면 일본은 '시한부 3개월' (ft. 이창민 교수)

정유미 기자
작성 2026.05.29 17:32 조회수
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00:00 악화하는 '중일 관계'.. "오히려 좋아"
04:01 일본이 '타이완 문제'에 민감한 이유
05:55 중국 뒤집어 놓은 '아베 전 총리의 발언'
07:26 "다카이치가 '여자 아베'라는 건 오해"
10:18 '전쟁 가능 국가'로 개헌, 일본 내 여론은?
14:18 한국에 호의적인 다카이치 태도는 언제까지?

최근 한일정상회담에서 이재명 대통령의 안경을 쓰는 다카이치 일본 총리의 행동이 화제가 됐습니다. 우려했던 것과 달리 우리나라를 크게 자극하지 않고 원만한 한일 관계를 이어가려 하는 듯한데요. 그러는 동시에 다카이치 총리는 일본을 전쟁 가능한 정상국가로 바꾸는 개헌을 강하게 추진하고 살상무기 수출에 대한 규제를 대폭 푸는 등 주변국들의 의구심을 사는 행동도 하고 있습니다. 한국을 향한 다카이치의 웃음, 이거 그대로 믿어도 되는 걸까요? SBS 유튜브 <지식의 발견>에서 한국외대 이창민 교수가 친절히 설명해 드립니다.

(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 편집 : 김복형, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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