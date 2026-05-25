토트넘, 에버턴 꺾고 극적 잔류…2년 연속 17위 수모

▲ 결승골 폭발한 주앙 팔리냐

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 강등 위기를 간신히 넘기며 극적으로 1부 리그에 잔류했습니다.토트넘은 25일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025-2026 EPL 정규리그 최종전에서 주앙 팔리냐의 결승 골에 힘입어 1-0으로 이겼습니다.이로써 토트넘은 잔류 마지노선인 17위를 기록, 경쟁 상대였던 웨스트햄 유나이티드를 챔피언십(2부 리그)으로 밀어내고 승점 41(10승 11무 17패)로 프리미어리그 생존을 확정 지었습니다.토트넘은 지난 2024-2025시즌에 이어 두 시즌 연속 17위로 간신히 잔류에 성공했습니다.한국 축구의 간판스타 손흥민이 지난해 여름 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC로 이적한 뒤, 토트넘은 올 시즌 홈에서 단 3승에 그치는 등 극심한 부진에 시달려왔습니다.이번 시즌을 앞두고 지휘봉을 잡은 토마스 프랭크 감독은 분위기 반전에 실패한 채 8개월 만에 경질됐습니다.후임으로 나선 이고르 투도르 감독 역시 7경기에서 5패를 당하며 불과 44일 만에 지휘봉을 내려놓는 파행을 겪었습니다.벼랑 끝에 몰린 토트넘을 구한 것은 '소방수'로 긴급 투입된 로베르토 데제르비 감독이었습니다.데제르비 감독은 부임 후 울버햄프턴, 애스턴 빌라와의 원정 경기를 잇달아 승리로 이끈 데 이어, 이번 에버턴전까지 잡아내며 팀을 극적으로 구해냈습니다.영국 BBC에 따르면 데제르비 감독은 경기 후 인터뷰에서 "선수들의 경기력에 매우 기쁘고 감격스럽다"면서도 "다음 시즌에는 '톱, 톱, 톱' 팀을 만들어야 한다. 많은 선수를 바꿀 필요는 없지만, 세계 최고 수준의 선수들을 영입해야 한다"며 즉각적인 체질 개선을 예고했습니다.이어 "지금이 오후 7시인데, 한두 시간 뒤인 8∼9시부터 곧바로 다음 시즌 구상에 들어갈 것"이라며 강한 쇄신 의지를 드러냈습니다.한편 토트넘은 이날 전반 43분 팔리냐의 선제 결승 골로 승기를 잡았습니다.팔리냐가 시도한 헤더가 골대를 맞고 나오자, 본인이 집중력을 잃지 않고 재차 밀어 넣었습니다.동력을 잃은 에버턴은 경기 종반까지 제대로 된 공세를 펼치지 못하며 무기력한 모습을 보였습니다.토트넘에 경기 종료 직전 아찔한 위기를 넘기기도 했습니다.후반 45분 에버턴의 교체 멤버 타이리크 조지가 결정적인 슈팅을 날렸으나, 토트넘의 안토닌 킨스키 골키퍼가 환상적인 선방으로 위기를 막아내며 팀의 1부 리그 잔류를 지켜냈습니다.에버턴은 올 시즌 승점 49(13승 10무 15패)를 쌓아 13위로 마무리했습니다.(사진=연합뉴스)