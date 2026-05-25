지방선거 D-9 총력전…정청래 전북 · 장동혁 TK행

<앵커>



6.3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거가 9일 앞으로 다가온 오늘(25일) 여야 지도부는 핵심 지역을 찾아 중도층 표심 잡기에 나섰습니다. 민주당 정청래 대표는 전북을, 국민의힘 장동혁 대표는 대구·경북을 각각 방문해 지지를 호소합니다.



보도에 손형안 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 전북을 찾은 민주당 정청래 대표는 정읍에서 현장 중앙선거대책위원회를 열고 민주당 후보 지지를 호소했습니다.



전북지사 선거에는 '대리비 지급' 의혹으로 민주당에서 제명된 무소속 김관영 후보가 뛰고 있는데, 각종 여론조사에서 민주당 이원택 후보와 지지율 격차가 접전 양상을 보이고 있습니다.



[정청래/민주당 대표 : 윤석열 검찰 독재 정권의 비정상을 바로 잡고, 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방 정부를 세우기 위해 민주당을 찍어주십시오.]



민주당 한병도 원내대표는 박수현 충남지사 후보와 함께 현장 간담회를 여는 등 충청권 중심으로 지지층 결집과 중도층 표심잡기에 나설 예정입니다.



국민의힘 장동혁 대표는 이른 오전 서울 중앙당사에서 중앙 선거대책회의를 주재했습니다.



장 대표는 5.18 마케팅 논란이 불거진 스타벅스에 대한 여권의 총공세를 언급한 뒤, "이재명 대통령 재판 취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다"며 "지방선거용 인민재판"이라고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스입니다. 죽창가냐 스타벅스냐 국민들께서 심판해 주시기 바랍니다.]



장 대표는 오후에는 '보수의 텃밭' 대구와 경북 지역을 잇따라 찾아 전통 지지층 결집 행보에 나섭니다.



국민의힘 송언석 원내대표는 오후 2시부터 충남 일대를 돌며 김태흠 충남지사 후보 등을 지원하는데, 공주시 등 유세 현장에는 박근혜 전 대통령이 동행할 예정입니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 오영택)