맨유 페르난드스, 21호 도움… EPL 단일 시즌 최다 기록

▲ 브루누 페르난드스

맨체스터 유나이티드(이하 맨유)의 주장 브루누 페르난드스가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 역대 최다인 21도움 신기록을 작성하며 리그 최종전에서 팀 승리를 이끌었습니다.맨유는 25일(한국시간) 영국 브라이턴의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 2025-2026 EPL 최종전 원정 경기에서 브라이턴 앤드 호브 앨비언을 상대로 3-0 완승을 거뒀습니다.앞서 축구기자협회(FWA) 올해의 선수상을 차지한 페르난드스는 이날 자신의 35번째 리그 경기에서 시즌 누적 9골 21도움을 달성하며 대기록을 완성했습니다.지난주 노팅엄 포리스트전에서 티에리 앙리, 케빈 더브라위너와 함께 EPL 단일 시즌 최다 도움 타이기록(20도움)을 이뤘던 페르난드스는 이날 전반전 코너킥 상황에서 파트리크 도르구의 득점을 도우며 신기록을 세웠습니다.맨유는 이날 전반 33분 선제골을 터트리며 기선을 제압했습니다.오른쪽 측면에서 페르난드스가 올린 코너킥을 도르구가 페널티지역 중앙에서 강력한 헤더로 연결했습니다.이 슈팅은 크로스바 하단을 때린 뒤 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔습니다.11분 뒤에는 아마드 디알로와 메이슨 마운트의 매끄러운 2대1 패스에 이은 브라이언 음뵈모의 추가 골로 격차를 벌렸고, 후반 3분 페르난드스가 직접 쐐기 골까지 터트리며 승부를 갈랐습니다.이로써 지난 1월 임시 사령탑으로 부임한 뒤 17경기에서 12승을 거두며 지도력을 인정받은 마이클 캐릭 감독은 정식 감독 부임 후 첫 경기를 기분 좋은 승리로 장식했습니다.승점 71(20승 11무 7패)을 쌓아 리그 3위로 시즌을 마무리한 캐릭 감독은 부임 초기만 해도 비관적이었던 전망을 뒤집고 여유롭게 2년 만의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 확보했습니다.반면 내심 챔피언스리그 진출까지 기대했던 브라이턴은 이날 패배로 선덜랜드에 밀려 순위가 하락했습니다.그러나 브렌트퍼드를 따돌리고 승점 53(14승 11무 13패)으로 최종 8위를 기록, 다음 시즌 UEFA 유로파 콘퍼런스리그(UECL) 출전권을 턱걸이로 거머쥐며 구단 역사상 두 번째 유럽대항전 진출에 성공했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)