김건희, 뒤늦게 '바쉐론 시계값' 잔금 2천900만원 지급

▲ 김건희 여사

각종 고가 귀금속과 함께 인사·이권 청탁을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사 측이 최근 자신에게 바쉐론 콘스탄틴 시계를 선물한 로봇개 사업가에 잔금 명목으로 2천900만 원을 지급한 것으로 파악됐습니다.김 여사 측은 이달 초 로봇개 사업가 서성빈씨에게 약 2천900만 원을 이체하고, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 재판부인 서울중앙지법 형사합의21부(조순표 부장판사)에 이체 내역을 제출했습니다.김 여사는 2022년 9월 서씨로부터 사업 지원 청탁과 함께 시가 3천990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의로 재판받고 있습니다.김 여사와 서씨 측은 시계 구매대행을 한 것일뿐 청탁은 없었다는 입장입니다.서 씨는 약 3천400만 원에 시계를 구입해 전달했는데, 김 여사는 앞서 민중기 특별검사팀 조사 당시 계약금 명목으로 서 씨에게 500만 원은 지급했다고 진술했습니다.김 여사의 변호인은 뒤늦게 잔금을 지급한 데 대해 "정신 건강 등 여러 문제로 잊고 있었던 것"이라고 해명했습니다.다음 달 26일로 예정된 김 여사의 '매관매직' 의혹 선고를 앞두고 이뤄진 이번 시계값 지급을 두고 법조계 일각에서는 양형 등에서의 정상참작을 염두에 둔 것이라는 해석도 나옵니다.