삼성 수억 대 성과급…공공연구기관 이공계 박사 초봉은

삼성전자의 수억 원대 성과급 이슈가 뜨거운 가운데 국내 공공연구기관의 정규직 이공계 박사의 신입 연봉이 평균 4천8백만 원 수준에 불과하다는 통계가 나왔습니다.



과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 '2024 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사' 보고서에 따르면 2024년 기준 신입 박사 연평균 급여의 경우 공공연구기관은 4천790만원, 기업은 5천80만원, 대학은 6천60만원 수준으로 나타났습니다.



연평균 급여는 세금 공제 전 기본급과 수당, 상여급, 성과급 등을 합산한 것으로 대학 교수직을 제외하면 이공계 박사는 평균 5천만원 남짓의 초봉을 받는 셈입니다.



이공계 전체 학위로 보면 신입 초봉 평균은 대학 5천200만원, 기업 4천만원, 공공연구기관 3천900만원 수준으로 나타났습니다.



3년 전과 비교하면 신입 연평균 급여 상승률은 기업이 17%로 가장 높았고, 공공연구기관은 6.5%, 대학은 5.3%에 그쳤습니다.



공공연구기관 중 가장 경쟁률이 높은 국가과학기술연구회(NST) 산하 23개 정부출연연구기관의 박사 초봉도 2024년 기준 평균 5천631만원 수준에 머물렀습니다.



박사 학위 취득 후 무경력자를 기준으로 한 것으로 수당은 제외한 수치라고 NST는 설명했습니다.



공공연구기관도 인력 확보의 어려움으로 물질 보상 제공이 어려운 점을 꼽았습니다.



이공계 인력 확보 어려움을 묻는 설문에 공공연구기관 중 43.8%가 임금, 복리후생 등 원하는 인력을 유인할 물질적 보상 수준 제공 문제를 가장 큰 애로사항으로 꼽았습니다.



정부는 다음 달 5년 간의 이공계 인재 육성 정책 방향을 담은 제5차 과학기술 인재 육성·지원 기본계획을 발표할 예정인 가운데, 과학기술계에서는 인재를 양성하는 것보다 처우 개선에 집중해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다.