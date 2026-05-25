장동혁 TK·송언석 충남행…'지방선거 D-9' 투트랙 유세 고삐

▲ 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 22일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다.
국민의힘은 6·3 지방선거를 9일 앞둔 오늘 당 투톱이 다른 지역을 도는 '투트랙' 지원 유세를 이어갑니다.
장동혁 상임선거대책위원장은 오늘(25일) 오전 중앙선거대책위원회의를 마친 뒤 오후 대구시당에서 열리는 대구·경북 공동 비전선포식을 찾아 후보들을 격려합니다.
이후 대구 수성못 일대와 경북 구미 새마을 시장을 찾아 거리 유세에 나섭니다.
송언석 공동선거대책위원장은 중앙선대위 회의에 참석한 뒤 충남으로 향합니다.
송 위원장은 충남 당진시장 오거리 일대에서 오성환 당진시장 후보 유세를 도운 뒤, 공주 산성시장으로 이동해 김태흠 충남지사 후보와 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보, 최원철 공주시장 후보 유세를 돕습니다.
이 자리에는 박근혜 전 대통령이 동행해 유세를 지원할 예정입니다.
이후 송 위원장은 천안터미널을 찾아 박찬우 천안시장 후보 유세도 돕습니다.
(사진=연합뉴스)
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