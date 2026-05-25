장동혁 TK·송언석 충남행…'지방선거 D-9' 투트랙 유세 고삐

▲ 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 22일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 6·3 지방선거를 9일 앞둔 오늘 당 투톱이 다른 지역을 도는 '투트랙' 지원 유세를 이어갑니다.장동혁 상임선거대책위원장은 오늘(25일) 오전 중앙선거대책위원회의를 마친 뒤 오후 대구시당에서 열리는 대구·경북 공동 비전선포식을 찾아 후보들을 격려합니다.이후 대구 수성못 일대와 경북 구미 새마을 시장을 찾아 거리 유세에 나섭니다.송언석 공동선거대책위원장은 중앙선대위 회의에 참석한 뒤 충남으로 향합니다.송 위원장은 충남 당진시장 오거리 일대에서 오성환 당진시장 후보 유세를 도운 뒤, 공주 산성시장으로 이동해 김태흠 충남지사 후보와 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보, 최원철 공주시장 후보 유세를 돕습니다.이 자리에는 박근혜 전 대통령이 동행해 유세를 지원할 예정입니다.이후 송 위원장은 천안터미널을 찾아 박찬우 천안시장 후보 유세도 돕습니다.(사진=연합뉴스)