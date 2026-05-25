뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

양지호, '예선 거쳐 우승' 새 역사…통산 3승

하성룡 기자
작성 2026.05.25 07:48 조회수
PIP 닫기
<앵커>

남자 골프 '내셔널 타이틀' 대회 한국 오픈에서 양지호 선수가 대회 최초로 예선을 거쳐 우승을 차지하는 새 역사를 썼습니다.

하성룡 기자입니다.

<기자>

양지호는 7타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나섰지만, 초반 티샷 난조로 1, 2번 홀 연속 보기를 범하며 흔들렸습니다.

초반 4개 홀에서 3타를 줄인 왕정훈에게 5타 차까지 추격을 허용했지만, 5번 홀에서 첫 버디로 반등한 뒤 9번 홀에서 결정타를 날렸습니다.

어프로치 샷이 내리막 경사를 타고 빠르게 구르다 깃대에 맞고 들어가는 행운의 '칩 인 버디'를 잡아냈고, 6타 차 리드로 쐐기를 박자 골프채까지 던지며 환호했습니다.

2위를 4타 차로 따돌려 대회 내내 선두를 지킨 '와이어 투 와이어' 우승으로 통산 3승을 따내며 우승 상금 7억 원을 받은 양지호는 대회 최초로 예선을 통과해 정상까지 오르는 새 역사를 썼고, 출산을 앞둔 아내와 기쁨을 만끽했습니다.

[양지호 (KPGA 투어 통산 3승) : 와이프 그리고 새로 곧 나올 '무럭이(태명)', 힘들 때마다 무럭이 생각하면서 버텼는데 너무 고맙고, 11월에 만날 수 있게 노력하자.]

---

국내 여자골프에서는 짜라위 분짠이 태국 선수 최초로 정규 투어 우승을 차지했습니다.

(영상편집 : 박정삼)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지