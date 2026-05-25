미국, NPT 합의 불발 비판…"이란, 의무 불이행하고 핵 활동 강화"

▲ 미국 국무부 청사

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미국 국무부는 핵확산금지조약(NPT) 평가 회의에서 합의문이 채택되지 못한 데 대해 유감을 표명하며 이란이 의무를 불이행하고 있다고 지적했습니다.미 국무부는 현지 시각 24일 토미 피콧 대변인 명의로 성명을 내고 "NPT 회원국들이 2026년 평가회의 결과로 최종 문서에 대한 합의를 도출하지 못한 데 대해 유감스럽게 생각한다"고 밝혔습니다.미 국무부는 "이란이 국제원자력기구(IAEA) 안전 조치를 지속적으로 이행하지 않고 있고 신뢰할 만한 민간 상의 정당성 없이 핵 활동을 확대하고 있다는 점을 고려할 때 합의 도출 실패는 더욱 실망스럽다"고 지적했습니다.이어 "NPT 평가 회의가 애초의 취지를 지키기 위해서는 회원국들이 이란의 불이행을 외면해서는 안 된다"며 "위반국들이 NPT의 핵심인 이행 및 책임 메커니즘을 훼손하도록 허용해서도 안 된다"고 설명했습니다.미 국무부는 일부 회원국이 국제적 비확산에 대한 이란의 위협을 진지하게 받아들이지 못하는 문제와 관련해 지속적 협의를 통해 대처할 것이라고 덧붙였습니다.또, 미국은 NPT는 물론 군축과 비확산, 평화적 이용이라는 3가지 원칙에 대해 확고한 의지를 유지하고 있다고 강조했습니다.이란과의 종전 합의를 앞두고 이란의 비확산 비협조를 부각하면서, 국제사회의 NPT 체제에 협조할 것을 압박한 셈입니다.국무부 성명에 북한 관련 내용은 들어가지 않았습니다.NPT 회원국들은 지난 22일 평가 회의를 마무리하면서 NPT 체제 강화를 위한 합의문을 채택할 예정이었는데, 북한·이란 등의 핵 문제와 관련한 대립 속에 합의문이 불발됐습니다.불발에는 군축 의무를 구체화하는 데 대한 핵보유국의 반발도 작용했습니다.합의문 초안을 다듬는 과정에서 북핵이나 한반도 비핵화 관련 언급도 삭제돼 김상진 주유엔대표부 차석 대사가 유감을 표명하기도 했습니다.(사진=미 국무부 홈페이지 캡처, 연합뉴스)