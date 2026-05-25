뒤집힌 차에 올라탄 경찰…갇힌 운전자 구했다

먼저 고속도로 한복판에서 뒤집힌 화물차 속 운전자를 경찰관들이 신속하게 구조해서 큰 인명 피해를 막았다고요?



자칫 2차 사고로 이어질 수 있는 긴박한 순간이었는데, 경찰관들의 망설임 없는 대처로 소중한 생명을 구할 수 있었습니다.



지난 4월 중부내륙고속도로 상행선에서 화물차 한 대가 뒤집히며 1·2차로를 가로막는 사고가 발생했습니다.



당시 운전자는 차량 안에 갇혀 스스로 빠져나오지 못하는 상황이었는데요.



차량 통행이 많은 시간대였던 만큼 2차 추돌 사고의 위험도 매우 컸습니다.



마침 다른 사건 조사를 마치고 복귀하던 성주경찰서 교통수사팀 경찰관들이 사고 현장을 발견했는데요.



한 경찰관은 뒤집힌 차량 위로 직접 올라가 조수석 문을 열고 운전자를 안전하게 구조했고, 다른 경찰관은 뒤따르는 차량들의 서행을 유도하며 추가 사고를 막았습니다.



덕분에 큰 인명 피해 없이 상황은 마무리됐는데요.



경찰관들은 견인차와 구급대가 도착한 뒤에도 현장에 남아 교통정리를 이어간 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 경찰청 유튜브)