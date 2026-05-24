칸영화제 황금종려상 '피오르드'…나홍진 '호프' 수상 불발

▲ 영화 '피오르드'의 크리스티안 문주 감독이 제79회 칸영화제 황금종려상 수상소감을 말하고 있다.

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루마니아 크리스티안 문주 감독의 '피오르드'가 제79회 칸영화제 황금종려상을 받았습니다.한국 작품으로는 4년 만에 경쟁부문에 진출한 나홍진 감독의 '호프'는 수상 명단에 오르지 못했습니다.'피오르드'는 루마니아계 노르웨이인 부부가 외딴 마을로 이주하며 자식의 양육 방식이나 종교적인 문제로 이웃들과 충돌하는 이야기를 그린 작품입니다.크리스티안 문주 감독은 영화 '4개월, 2주, 그리고 2일'로 2007년 한 차례 칸영화제 황금종려상을 받은 바 있습니다.2012년에는 '신의 소녀들'로 칸영화제 각본상을, 2016년에는 '졸업'으로 감독상을 받았습니다.나홍진 감독은 수상 불발이 정해지자 배급사 플러스엠 엠터테인먼트를 통해 "현재 가장 중요한 것은 '한국 관객들과 만나기까지 남아 있는 약 2개월의 시간'"이라는 입장을 전했습니다.이어 "지금부터가 본격적인 마무리 작업의 결정적 단계"라며 "개봉 전까지 남은 시간 동안 작품의 완성도를 최대한 끌어올리는 데 집중하겠다"는 뜻을 밝혔습니다.지난 12일부터 이날까지 12일간의 여정을 마친 올해 칸영화제는 박찬욱 감독이 심사위원장으로 경쟁부문 심사를 이끌었습니다.(사진=게티이미지)