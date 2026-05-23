백악관 "트럼프, 타이완 무기판매 곧 승인"…지연설 부인

▲ 미 백악관

미군 고위급 인사가 이란 전쟁 탓에 타이완으로 무기 판매가 일시 중단됐다고 발언해 파장이 일자 백악관 측이 이를 부인하며 진화에 나섰습니다.현지시간 23일 로이터 통신에 따르면 백악관 관계자는 타이완 무기 패키지에 관한 결정이 조만간 내려질 것이라며 이같은 입장을 시사했습니다.이 관계자는 지난해 트럼프 행정부가 110억달러, 우리돈 약 16조7천억원 규모 타이완 무기 패키지를 승인한 점을 거론하며 도널드 트럼프 대통령이 밝힌 것처럼 추가적인 승인도 조만간 이뤄질 것이라고 전했습니다.다른 소식통도 타이완에 대한 미국의 무기 판매 승인 지연이 이란과는 무관하다고 밝혔다고 로이터는 전했습니다.이 소식통은 "미군은 트럼프 대통령의 모든 전략적 목표를 달성하고 그 이상 수행할 만한 탄약과 무기 비축분을 보유하고 있다"며 무기 판매는 수년이 걸리는 절차로 이란전과는 무관하다고 강조했습니다.이는 앞서 헝 카오 미 해군장관대행이 21일 의회 청문회에서 타이완에 대한 무기 판매 계획 질문에 "현재 (대이란) '장대한 분노' 작전에 필요한 군수품을 확보하기 위해 잠시 중단된 상태"라고 말한 것을 부인하는 것입니다.헝 카오 해군장관대행의 이런 주장은 미국 언론들을 중심으로 이란전 장기화로 미국의 미사일 재고가 바닥나고 있다는 지적이 제기되는 와중에 군 고위급이 직접 군수물자 수급 문제를 거론한 것이어서 파장이 이어졌습니다.미 의회는 지난 1월 140억달러 규모의 추가적인 타이완 지원 패키지를 추진했지만, 트럼프 행정부는 아직 이에 관한 승인은 하지 않고 있습니다.이런 상황에서 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 이후 타이완에 대한 무기 판매가 '협상 칩'이라고 발언하면서 미국의 안보 공약 약화 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.(사진=연합뉴스)