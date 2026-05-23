'스타벅스 인증샷' 올린 정민찬, 뮤지컬 하차…제작사 "심려끼쳐 사과"

▲ 뮤지컬 배우 정민찬

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SNS에 스타벅스 음료를 마시는 '인증샷'을 올린 뮤지컬 배우 정민찬이 공연 도중 작품에서 하차했습니다.공연 제작사 쇼플레이는 오늘(22일) 공식 SNS 계정과 온라인 예매 페이지 등을 통해 자사 제작 뮤지컬 '디아길레프'에 참여하는 배우 정민찬이 "제작사와의 충분한 논의 끝에 공연에서 하차하게 됐다"고 밝혔습니다.쇼플레이는 "정민찬 배우와 관련된 사안으로 심려를 끼쳐드린 점, 갑작스러운 결정으로 인해 불편과 혼란을 드리게 된 점에 대해 관객 여러분께 사과드린다"고 공지했습니다.다만 구체적인 하차 사유에 대해서는 언급하지 않았습니다.정민찬은 지난 3월 시작해 다음 달까지 공연하는 '디아길레프'의 주요 배역 중 하나인 '니진스키' 역으로 출연했습니다.그는 지난 20일 자신의 SNS에 스타벅스 매장에서 음료를 마시는 사진을 게시했다가 '부적절하다'는 일부 누리꾼들의 지적을 받았습니다.비판이 일자 정민찬은 SNS에 "뉴스나 이슈 거리를 잘 모르는데 제가 뭐라고 이렇게 관심을 다 주시고 몸 둘 바를 모르겠다"며 "몰랐던 것도 무지한 것도 잘못이니 사과의 말씀 올린다"는 취지의 글을 올렸습니다.(사진=쇼플레이 공식 SNS 캡처, 연합뉴스)