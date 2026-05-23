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구창모마저 '와르르'…NC 5연패

배정훈 기자
작성 2026.05.23 20:42 조회수
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<앵커>

최근 연패로 최하위까지 추락한 NC는 에이스 구창모를 내세워 위기 탈출을 노렸는데요. 구창모마저 개인 최다 실점으로 무너지며 5연패에 빠졌습니다.

현재 상황 배정훈 기자입니다.

<기자>

최근 연패에 빠지며 최하위까지 추락한 NC는 에이스 구창모를 내세워 위기 탈출을 노렸는데요.

KT의 불붙은 타선에 어려움을 겪었습니다.

KT가 3회 장단 6개의 안타를 집중시켰고, 수비진의 실책까지 겹치며 구창모는 일찌감치 마운드에서 내려와야 했습니다.

구창모가 선발 경기에서 3회를 못 채우고 마운드에서 내려온 건 3년 만에 처음입니다.

후속 투수가 승계 주자도 모두 들여보내며 9실점을 기록한 구창모는 데뷔 후 개인 통산 최다 실점 타이라는 아픔도 맛봤고 NC는 5연패에 빠졌습니다.

오늘(23일) 첫 타석에서 사직야구장 담장 상단을 직격하는 2루타를 뽑아내며 데뷔 첫 안타의 기쁨을 맛 본 김동현은 2대 2로 맞선 5회 다시 한 번 장타 본능을 뽐냈습니다.

2아웃 주자 1, 2루 기회에서 이번에는 3루타를 때려낸 뒤 환호했습니다.

김동현의 활약을 앞세운 롯데는 삼성과 접전을 펼치고 있습니다.

선발 임찬규의 6이닝 2실점 호투와 홍창기의 3안타 활약을 앞세운 LG는 키움을 5대 2로 꺾었습니다.

(영상편집 : 황지영)
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