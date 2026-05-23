[날씨] 남은 연휴 낮 더위…화요일 전국 비

연휴 첫날인 오늘(23일) 약한 비구름이 지났지만, 금세 하늘이 맑아졌습니다.



내일부터는 다시 낮 동안 덥겠는데요.



내일 서울 낮 기온 28도, 모레는 30도까지 오르면서 오늘보다 5도가량 기온이 높겠습니다.



낮 기온이 쑥 오르면서 일교차 유의하셔야겠습니다.



아침과 낮의 기온 차가 15도 안팎 크게 벌어지겠습니다.



남은 연휴 동안에는 대체로 맑거나 구름만 지나겠는데요.



다만 월요일 낮에 제주를 시작으로 밤이 되면 호남과 경남 서부 지역으로 비가 확대되겠고, 일상으로 돌아오는 화요일에는 전국에 비가 내리겠습니다.



화요일에 호우특보 수준의 강한 비가 예상돼 시설물 점검 잘해주셔야겠습니다.



현재 위성 영상도 확인해 보시면 대체로 비구름이 물러나면서 맑은 모습인데요.



내일도 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 구름만 다소 지나겠습니다.



밤사이 호남 지역은 안개가 짙게 끼겠고요, 내일 낮 동안 하늘이 맑아서 자외선이 매우 강하겠습니다.



내일 아침 기온 대구 13도로 다소 쌀쌀하겠고, 낮 기온은 대전과 광주 28도까지 오르겠습니다.



화요일에 전국에 내리는 비는 화요일 늦은 밤에 서쪽 지역은 차차 그치겠지만, 동쪽 지역은 수요일 오전까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



(임은진 기상캐스터)