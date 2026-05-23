맞벌이 부부 국민연금 노후연금액, 적정생활비 절반에도 못 미쳐

▲ 국민연금 노령연금

국민연금 노령연금을 함께 받는 부부가 늘어나고 있지만 이들이 받는 평균 연금액은 중·고령층이 예상하는 적정 노후 생활비의 절반에도 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.보건복지부에 따르면 노령연금을 동시에 수령하는 부부 수급자는 이번 달 기준 93만853쌍을 기록했습니다.전체 노령연금 수급자 가운데 28.5% 수준입니다.부부 동시 수급자는 2020년 42만8천쌍에서 2022년 62만5천쌍, 2024년 78만3천쌍으로 꾸준히 늘어났습니다.이 같은 증가는 과거에 비해 여성의 경제활동 참여가 활발해진 데다, 소득이 없는 경우에도 미래를 대비해 국민연금에 자발적으로 임의가입하는 등 가입 이력을 확보한 결과로 보입니다.여성 임의가입자 수는 2005년 2만명에서 2020년 30만8천명으로 급증했고, 10년 이상 가입자 중 여성 비율도 2018년 31.8%에서 2024년 40.3%로 지속해서 증가했습니다.하지만 부부가 함께 연금을 받더라도 이들이 손에 쥐는 금액은 실제 노후 생활을 하기에 부족한 실정입니다.이번 달을 기준으로 부부 합산 평균 연금액은 월 120만 원입니다.2020년의 81만 원과 비교하면 1.5배 정도 많아진 금액이지만 고령층의 주관적 기대치와는 큰 격차가 있습니다.국민연금연구원의 2024년 국민노후보장패널조사 제10차 부가 조사 결과를 보면 50세 이상 중고령자가 생각하는 부부 기준 최소 생활비는 월 216만6천 원입니다.적정한 생활을 위해 필요한 적정 생활비는 월 298만1천원에 달합니다.현재 부부 수급자의 합산 평균 연금액인 월 120만원은 부부 최소 생활비의 55.4% 수준에 불과하며, 적정 생활비와 비교하면 40.2%에 머무르는 수치입니다.수급액 구간별로 살펴보면 부부간의 연금 격차와 영세성도 두드러집니다.합산 연금액이 월 100만 원 미만인 부부가 42만2천226쌍으로 전체 부부 수급자 중 가장 큰 비중을 차지했습니다.100만 원 이상에서 200만 원 미만을 받는 부부는 40만6천593쌍이었습니다.결과적으로 전체 부부 수급자의 약 89%가 한 달에 둘이 합쳐 200만 원도 안 되는 연금으로 생활하고 있는 셈입니다.반면 가입 기간을 길게 유지해 높은 연금을 받는 부부도 있습니다.200만 원 이상에서 300만 원 미만을 받는 부부는 9만5천398쌍이었고, 300만 원 이상을 수령하는 부부는 6천636쌍으로 집계됐습니다.300만 원 이상 수령 부부는 2017년 최초로 3쌍이 탄생한 이후 2020년 70쌍을 거쳐 2026년 5월 기준 2020년 대비 약 95배 수준으로 늘어났습니다.이 중 400만 원 이상에서 500만 원 미만은 442쌍이며 500만 원 이상을 받는 부부는 5쌍입니다.분석 결과, 연금액을 키우는 핵심 요인은 가입 기간인 것으로 나타났습니다.월 300만 원에서 400만 원 미만을 받는 부부의 평균 합산 가입 기간은 670개월로, 월 100만 원 미만을 수급하는 부부의 평균 가입 기간인 293개월보다 2.3배 길었습니다.전체 부부 수급자의 평균 가입 기간은 389개월입니다.부부 합산 최고 연금액은 월 554만원으로 두 명이 합산 677개월 가입했으며, 연금 수령 시기를 5년 늦추는 연기 수급을 신청해 수령액을 높였습니다.보건복지부는 "소득이 없더라도 임의가입 등 국민연금 제도를 적극적으로 활용해 부부가 함께 미래를 설계해 나가야 한다"고 권고했습니다.(사진=연합뉴스)