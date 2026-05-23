범여권, '노무현 전 대통령 서거 17주기' 총집결…지방선거 승리 다짐

▲ 이재명 대통령 부부, 권양숙 여사와 장남 건호 씨, 문재인 전 대통령 부부를 비롯한 참석자들이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 국화를 들고 헌화대로 향하고 있다.

더불어민주당을 비롯한 범여권 인사들은 오늘 경남 김해 봉하마을에서 열린 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 총집결해 고인의 유지 계승을 다짐했습니다.특히 민주당은 6·3 지방선거를 앞두고 '노무현 정신'을 강조하며 민주 진영의 결집을 통한 승리를 강조했습니다.오늘 추도식에는 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 조국혁신당 조국 대표, 사회민주당 한창민 대표 등이 참석했습니다.문재인 전 대통령 부부와 한명숙 전 국무총리, 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관·박홍근 기획예산처 장관 등 정부 각료들도 함께 자리했습니다.이번 지선 광역단체장 선거에 출마한 전재수(부산)·김상욱(울산)·김경수(경남) 등 부·울·경 후보들 역시 추도식에 참석해 고인의 뜻을 기렸습니다.한 전 총리는 추도사에서 "계엄이 선포되던 때 우리는 당신이 그렇게 부르짖고 갈망하셨던 깨어 있는 시민의 조직된 힘을 광장에서 똑똑히 목격했다"며 "결국 당신이 뿌린 민주주의의 싹이 자라 풍성한 숲을 이루어 우리를 지켜주었다"고 말했습니다.그러면서 "지금 세계 곳곳에서 전쟁이 한창 중"이라며 "평화를 지키는 것이 곧 민생을 지키는 길이라는 당신의 가르침을 되새긴다"고 했습니다.또한 노 전 대통령의 배우자 권양숙 여사를 향해 "그동안의 아픔과 외로움에 함께 동참하고자 한다"며 권 여사에게 꽃다발을 건넸습니다.정 대표는 추도식 뒤 기자들과 만나 12·3 비상계엄을 언급, "노무현 대통령이 안 계셨다면 깨어있는 시민들의 조직된 힘을 발휘할 수 있었을까"며 "광주 (민주화운동) 영령들과 노 대통령께서도 우리 산 자를 구했다고 생각한다"고 말했습니다.그러면서 "노 대통령님은 가셨지만 수많은 노무현들이 다시 깨어나서 대한민국 민주주의 역사를 이어가고 있다"며 "사람 사는 세상과 반칙과 특권 없는 세상, 민주주의 사회를 위해서 국민의 한 사람으로 더욱 노력해야겠다고 생각했다"고 언급했습니다.이어 "이재명 정부가 성공하는 것이 민주당의 바람이기도 하지만 노 대통령의 바람일 것"이라며 "지선에서 반드시 승리해서 봉하마을을 다시 찾아와야겠다. 꼭 승리해서 노 대통령께 와서 '대통령님 덕분에 승리했다'고 말씀드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 선거운동 일정 등을 이유로 이날 추도식에 참석하지 않았습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)