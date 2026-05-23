북한 내고향, 아시아 여자클럽축구 정상 등극…도쿄에 1대 0 승리

▲ 23일 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 경기. 내고향 주장 김경영이 골을 넣고 동료들과 기뻐하고 있다.

북한 내고향여자축구단(이하 내고향)이 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 꺾고 아시아 여자 클럽축구 챔피언이 됐습니다.내고향은 오늘 오후 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 전반 44분 주장 김경영이 결승 골을 터트려 도쿄 베르디에 1-0으로 이겼습니다.이로써 내고향은 전신인 AFC 여자 클럽 챔피언십을 포함해 이 대회에서 북한 팀으로는 처음으로 정상에 올랐습니다.아울러 우승 상금 100만달러(약 15억 원)도 챙기게 됐습니다.AWCL은 아시아 여자 클럽축구의 최강을 가리는 대륙 최고 권위 대회로, 지난 시즌 공식 출범했습니다.내고향은 지난 20일 같은 장소에서 열린 우리나라 수원FC위민과의 준결승에서 김경영의 결승 골로 2-1 역전승을 거두고 결승에 진출했습니다.북한 축구 선수가 한국을 방문한 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만입니다.대표팀이 아닌 북한 여자 축구 클럽팀이 방한한 것은 내고향이 처음입니다.(사진=연합뉴스)