애틀랜타 김하성, 스퀴즈번트로 시즌 두 번째 타점 수확

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

김하성(애틀랜타 브레이브스)이 절묘한 스퀴즈 번트로 시즌 두 번째 타점을 수확했습니다.김하성은 오늘 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈 경기에 8번 타자 유격수로 출전해 5타수 1안타를 치고 타점 1개를 올렸습니다.타율은 0.129가 됐습니다.유일한 안타가 스퀴즈 번트였습니다.3회 첫 타석에서 삼진으로 돌아선 김하성은 5회 가운데 펜스 쪽으로 큼지막한 타구를 날렸지만, 워닝 트랙에서 적시에 점프한 상대 중견수에게 잡혔습니다.0-1로 끌려가다가 도미닉 스미스의 우전 적시타로 1-1 동점을 이룬 7회 1사 1, 3루 세 번째 타석에서 김하성은 투수 앞으로 구르는 스퀴즈 번트를 댔습니다.전진 수비한 1루수가 글러브로 걷어 포수에게 토스했으나 3루 주자가 먼저 홈을 찍어 무위에 그쳤습니다.초구에도 번트 동작을 취했다가 볼이 들어오자 배트를 거둬들인 김하성은 2구째에 곧바로 번트를 대 워싱턴 내야진의 허를 찔렀습니다.김하성은 2-2로 맞선 9회말 2사 2루 끝내기 찬스에서는 3루수 땅볼, 4-4로 팽팽하던 연장 11회 1사 2루 연속 끝내기 찬스에서도 헛바람을 갈랐습니다.애틀랜타는 연장 10회부터 주자를 2루에 두고 공격하는 승부치기에서 2점씩 주고받은 뒤 연장 11회말 김하성 후속 타자인 채드윅 트롬프의 굿바이 안타로 5-4로 이겨 4연승을 달렸습니다.로스앤젤레스 다저스의 김혜성은 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 치른 밀워키 브루어스와의 방문 경기에 9번 타자 2루수로 출전해 2타수 무안타에 머문 뒤 7회 무사 1, 2루에서 대타로 교체됐습니다.김혜성의 타율은 0.264로 내려갔습니다.다저스는 1-5로 졌습니다.(사진=게티이미지)