다시 듣는 '팝의 황제' 마이클 잭슨…영국 차트서 열풍

▲ 마이클 잭슨

'팝의 황제' 마이클 잭슨의 곡들이 전기 영화 '마이클'에 힘입어 영국 오피셜 차트에서 열풍을 이어가고 있습니다.현지시간으로 어제(22일) 오피셜 차트에 따르면 잭슨(그룹 잭슨 파이브 포함)은 이번 주 싱글 차트 '톱 100'에 4곡, 앨범 차트 '톱 100'에 5개 음반을 각각 진입시켰습니다.싱글 차트 '톱 100'에서는 잭슨의 대표 히트곡 '빌리 진'(Billie Jean) 4위를 비롯해 '휴먼 네이처'(Human Nature) 8위, '비트 잇'(Beat It) 9위, 잭슨 파이브의 '아이 원트 유 백'(I Want You Back) 26위가 차트에 이름을 올렸습니다.앨범 차트 '톱 100'에서는 잭슨의 베스트 음반 '디 에센셜'(The Essential)이 전주보다 한 계단 하락한 2위를 기록했습니다.이 밖에 '스릴러'(Thriller) 4위, '배드'(BAD) 8위, '오프 더 월'(Off The Wall) 37위, '데인저러스'(Dangerous) 71위로 각각 나타났습니다.이번 주 영국 오피셜 싱글·앨범 차트에는 지난주에 이어 다수의 K팝 관련 노래와 음반이 포함됐습니다.싱글 차트 '톱 100'에서는 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 전주보다 두 계단 상승한 39위로 48주 연속 진입해 뒷심을 발휘했습니다.또 캣츠아이는 '핑키 업'(PINKY UP) 51위와 '터치'(TOUCH) 84위 두 곡을 진입시켰습니다.그룹 방탄소년단(BTS)의 '스윔'(SWIM)은 여덟 계단 하락한 59위로 9주 연속 진입했습니다.이 곡이 수록된 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 앨범 차트 '톱 100'에서 전주와 동일한 26위로 9주 연속 차트인했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)