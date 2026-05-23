미 캘리포니아서 인화성 화학물질 누출…주민 4만 명에 대피령

▲ 메틸 메타크릴레이트가 담긴 탱크

미국 캘리포니아주(州) 남부에서 화학물질이 누출돼 주민 4만여 명에 대피령이 내려졌습니다.AP통신과 AFP통신은 22일(현지시간) 캘리포니아 오렌지카운티 가든그로브에 위치한 영국 항공우주 부품 기업 GKN 에어로스페이스 생산 시설에서 메틸 메타크릴레이트(MMA)가 과열되면서 유해가스가 누출됐다고 보도했습니다.소방당국은 메틸 메타크릴레이트가 든 탱크가 폭발할 가능성이 있다고 보고 물을 뿌리며 진화에 나섰지만, 약 7천 갤런(약 2만 6천L) 용량의 탱크 하나가 이미 부풀어 오르기 시작했다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.크레이그 코비 가든그로브 소방국장은 "두 가지 선택지만 남았다"며 "하나는 탱크가 손상되면서 7천 갤런의 화학물질이 주차장으로 쏟아지는 것, 다른 하나는 열 폭주 현상이 일어나며 폭발이 발생하고 주변 탱크까지 영향을 받는 것"이라고 설명했습니다.당국은 화학물질이 흘러나올 경우 하천에 유입되지 않도록 차단벽을 설치 중입니다.문제가 된 메틸 메타크릴레이트는 아크릴 플라스틱 제조에 쓰이는 인화성 액체로 흡입하거나 접촉하게 되면 어지럼증과 호흡곤란을 일으킬 수 있습니다.오렌지카운티 소방당국은 만약의 사태를 우려해 가든그로브는 물론 사이프러스, 스탠턴, 애너하임, 부에나파크, 웨스트민스터 일부 지역 주민 등 약 4만명에 대해 대피를 명령했습니다.현재까지 피해자는 발생하지 않았습니다.사고가 발생한 가든그로브는 베트남계 미국인과 한국계 미국인이 많이 사는 로스앤젤레스(LA) 남부 도시로 총 17만 명이 거주 중입니다.애너하임 디즈니 파크와도 거리가 가깝습니다.(사진=AP, 연합뉴스)