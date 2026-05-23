'허리 근육통' 샌프란시스코 이정후, 10일짜리 부상자명단 등재

▲ 부상자 명단에 오른 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 허리 근육통으로 10일짜리 부상자명단(IL)에 올랐습니다.미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 구단은 오늘 이정후를 10일짜리 부상자명단에 올렸다고 발표했습니다.날짜는 20일로 소급 적용됩니다.2024년 빅리그에 데뷔한 이정후가 부상자명단에 오른 건 두 번째입니다.이정후는 첫해 수비 중 어깨를 다쳐 10일짜리 부상자 명단에 등재됐고 수술 후 60일짜리 부상자명단으로 이동해 시즌을 일찍 접었습니다.건강하게 돌아온 지난해에는 부상 없이 시즌을 마쳤으나 올해 예상치 못한 부상에 발목을 잡혔습니다.이정후는 지난 19일 애리조나 다이아몬드백스 방문경기에서 2타수 1안타를 쳐 5경기 연속 안타를 기록한 뒤 4회말 수비 때 교체됐습니다.이후 애리조나와의 두 경기에는 결장했고 22일 이동일까지 사흘을 쉬어 23일 시카고 화이트삭스와의 홈경기 때 라인업에 돌아올 것으로 보였으나 IL에 등재됐습니다.이정후는 올해 48경기에 출전해 타율 0.268, 홈런 3개, 타점 17개를 기록 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)