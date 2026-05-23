뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'허리 근육통' 샌프란시스코 이정후, 10일짜리 부상자명단 등재

배정훈 기자
작성 2026.05.23 11:00 조회수
'허리 근육통' 샌프란시스코 이정후, 10일짜리 부상자명단 등재
▲ 부상자 명단에 오른 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 허리 근육통으로 10일짜리 부상자명단(IL)에 올랐습니다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 구단은 오늘 이정후를 10일짜리 부상자명단에 올렸다고 발표했습니다.

날짜는 20일로 소급 적용됩니다.

2024년 빅리그에 데뷔한 이정후가 부상자명단에 오른 건 두 번째입니다.

이정후는 첫해 수비 중 어깨를 다쳐 10일짜리 부상자 명단에 등재됐고 수술 후 60일짜리 부상자명단으로 이동해 시즌을 일찍 접었습니다.

건강하게 돌아온 지난해에는 부상 없이 시즌을 마쳤으나 올해 예상치 못한 부상에 발목을 잡혔습니다.

이정후는 지난 19일 애리조나 다이아몬드백스 방문경기에서 2타수 1안타를 쳐 5경기 연속 안타를 기록한 뒤 4회말 수비 때 교체됐습니다.

이후 애리조나와의 두 경기에는 결장했고 22일 이동일까지 사흘을 쉬어 23일 시카고 화이트삭스와의 홈경기 때 라인업에 돌아올 것으로 보였으나 IL에 등재됐습니다.

이정후는 올해 48경기에 출전해 타율 0.268, 홈런 3개, 타점 17개를 기록 중입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지