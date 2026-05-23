일본, 중국 꺾고 U-17 아시안컵 제패…최다 우승 기록 다시 경신

▲ 우승 차지한 일본 17세 이하(U-17) 축구대표팀

일본 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 중국을 꺾고 2026 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵 정상에 올랐습니다.일본은 오늘 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 경기장에서 열린 대회 결승전에서 중국을 3-2로 꺾고 우승을 차지했습니다.이로써 일본은 통산 5번째 대회 우승컵을 들어 올리며 최다 우승 기록을 또 경신했습니다.한국을 3-0으로 완파하고 우승했던 2023년 대회에 이후 3년 만의 정상 탈환입니다.조별리그 3전 전승에 이어 8강전에서 타지키스탄을 5-0으로 대파하고, 준결승에서 '디펜딩 챔피언' 우즈베키스탄과 승부차기 혈투(1-1 무승부 후 3-2 승)를 치르며 기세를 올린 일본은 결승에서도 저력을 과시했습니다.일본은 전반 31분 사토미 다후쿠의 날카로운 땅볼 슈팅으로 선제골을 터뜨렸고, 전반 42분 사이토 가케루가 추가 골을 뽑아내며 일찌감치 승기를 잡았습니다.이어 전반 추가시간 2분 역습 상황에서 기타하라 마키가 쐐기 골을 넣어 3-0으로 전반을 마쳤습니다.중국은 후반 시작과 함께 대반격에 나섰습니다.후반 2분 만에 왕샹이 일본 골키퍼 오시타 고세이의 키를 넘기는 슈팅으로 만회 골을 터뜨렸습니다.이후 후반 32분 페널티킥을 얻어내며 한 골 차까지 쫓아갔으나 끝내 동점 골은 터지지 않았고, 일본이 남은 시간 수비 집중력을 발휘하며 한 골 차 승리를 지켜냈습니다.한편, 한국 U-17 대표팀은 이번 대회에서 8강에 올라 11월 카타르에서 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 출전권을 따낸 것으로 만족해야 했습니다.한국은 조별리그에서 베트남을 4-1로 이긴 뒤 아랍에미리트(UAE), 예멘과 비겨 1승 2무로 8강에 올랐습니다.그러나 우즈베키스탄과의 8강전에서 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 3-5로 패해 대회를 마쳤습니다.(사진=아시아축구연맹(AFC) 홈페이지 캡처, 연합뉴스)