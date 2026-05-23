'홍명보호 승선' 양현준, 스코틀랜드 셀틱과 2030년까지 계약 연장

▲ 셀틱의 양현준

2026 북중미 월드컵에 참가하는 홍명보호에 승선한 윙어 양현준(23)이 스코틀랜드 프로축구 명문클럽 셀틱과 2030년까지 동행합니다.셀틱은 오늘 양현준과 2030년까지 새로운 계약을 체결했다고 발표했습니다.구단은 양현준이 올 시즌 리그 역전 우승에 기여하면서 이날 스코틀랜드 컵대회 결승에서 던펌린 애슬레틱을 상대로 시즌 더블(2관왕)에 도전할 발판을 마련한 점을 언급했습니다.그러고는 "양현준은 개인적으로도 '더블'을 자축하게 됐다"면서 "그는 셀틱과 재계약을 체결했을 뿐 아니라, 2026 월드컵을 앞둔 한국 대표팀에도 발탁됐다"고 덧붙였습니다.양현준은 셀틱TV와의 인터뷰에서 "새 계약을 맺게 돼 정말 행복하다. 저는 이 클럽을 사랑하고, 제 미래는 여기 있다"면서 "시즌이 조금 힘들긴 했지만, 우리가 챔피언이 돼서 행복하다. 다음 시즌은 더 수월하길 바란다. 또 유럽 대항전에서도 더 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 소감과 각오를 전했습니다.양현준은 K리그1 강원FC에서 프로에 데뷔해 활약하다 2023년 7월 셀틱으로 이적해 유럽 무대 진출을 이뤘습니다.셀틱에서의 첫 시즌에는 공식전 31경기에 나서 1골 3도움에 그쳤으나 적응을 마친 뒤인 2024-2025시즌에는 34경기에서 6골 6도움을 기록하며 제 자리를 찾아갔습니다.윙포워드가 본업이지만 윙백과 풀백으로도 뛰며 '전천후 윙어'로 오른쪽 측면을 누빈 이번 시즌에는 리그 26경기 7골 1도움을 포함해 공식전 46경기에서 10골 3도움을 기록하며 유럽 진출 이후 최고의 시즌을 보내는 중입니다.이를 바탕으로 홍명보 감독이 이끄는 대표팀에 뽑혀 생애 첫 월드컵 출전 기회도 잡았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)