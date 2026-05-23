[자막뉴스] 이틀 전까지만 해도 칭찬했는데…"김승룡 소방청장 긴급 감찰" 이재명 대통령 지시, 왜?

이재명 대통령이 김승룡 소방청장에 대한 긴급 감찰을 지시했습니다.



강유정 청와대 수석대변인은 언론 공지를 통해 "이 대통령이 현 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시하면서 감찰에 착수했다"고 발표했습니다.



청와대 관계자는 감찰 배경에 대해 '개인 비위 의혹' 때문이라고 설명했지만, 구체적인 혐의 내용은 공개하지 않았습니다.



김 청장은 지난해 9월 허석곤 전 청장이 비상계엄에 가담했다는 의혹으로 직위 해제된 뒤 6개월 동안 청장 직무 대행을 거쳐 지난 3월 청장으로 승진 발탁됐습니다.



이 대통령은 감찰 착수 불과 이틀 전인 지난 20일 국무회의에서 김 청장의 부처별 성과 보고와 관련해 높은 평가를 하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 소방은, 다시 한 번 얘기하지만 어쨌든 올 겨울에 대형 산불을 막아서 아주 큰일 했습니다. 대형 산불 화재 줄인 건 엄청난 성과인데 이건 왜 안 써 놨어요? ]



취임한 지 2달 된 김 청장이 갑작스럽게 감찰 대상에 오르자, 소방청 내부에서도 '전혀 예상하지 못했다', '당혹스럽다'는 반응이 나오고 있습니다.



김 청장은 어제 대구에서 열린 국제소방안전박람회에 참석해 공식 일정을 소화한 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)