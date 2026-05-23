'상장 앞둔' 스페이스X, 스타십 시험발사 성공…엔진 결함도 노출

▲ 스페이스X의 차세대 우주선 스타십의 새 모델 V3가 22일(현지시간) 오후 미국 텍사스주 스타베이스에서 발사되고 있다.

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 앞두고 인류 역사상 가장 큰 로켓인 차세대 우주선 스타십의 새 모델 시험비행에서 핵심 목표를 달성했습니다.22일(현지시간) 스페이스X가 생중계한 영상에 따르면 이전 11차례 시험 비행을 거쳐 전면 재설계한 차세대 모델 'V3'는 이날 오후 5시30분께 텍사스주 스타베이스에서 발사됐습니다.V3 스타십은 지구 준궤도에 올라 모형 위성 22기를 성공적으로 사출했으며, 우주에서의 전 과정을 실시간 영상으로 전송했습니다.이어 임무를 마친 V3는 약 1시간 뒤 지구 대기권으로 재진입한 뒤 인도양 해상의 목표 지점에 정확히 착수했으며, 계획대로 기체를 수직으로 세우는 기동을 거쳐 비행을 종료했습니다.이번 시험비행 성공으로 스페이스X는 내달 상장을 목표로 진행 중인 IPO를 앞두고 스타십이 상용화 단계에 접어들고 있다는 자신들 주장을 어느 정도 입증하게 됐습니다.또 우주 데이터센터 구축을 위해 위성 100만 기를 발사하겠다고 지난 1월 연방통신위원회(FCC)에 밝힌 목표에도 한층 다가서게 됐습니다.다만 일부 숙제도 남겼습니다.1단 추진체인 '슈퍼 헤비' 로켓은 성공적으로 분리돼 발사 수 분 뒤 멕시코만으로 하강했으나, 부스터 엔진이 충분히 점화하지 않아 기체를 세운 채로 바다에 내리는 '제어 착수'에는 실패했습니다.스타십 본체의 엔진도 6개 가운데 1개가 점화하지 않는 등 결함이 발견됐으나, 스페이스X는 나머지 엔진의 가동 시간을 늘리는 방식으로 이를 만회했습니다.스타십은 당초 21일 시험 발사를 시행할 예정이었으나 발사탑 기계 팔의 결함으로 비행이 하루 연기됐습니다.한편, 스페이스X의 경쟁사이자 제프 베이조스 아마존 창업자의 우주기업 블루오리진도 대규모 투자에 나섰습니다.론 디샌티스 플로리다주지사는 이날 블루오리진이 케이프커내버럴 우주군 기지에 있는 '로켓 파크' 캠퍼스를 확장하기 위해 6억 달러(약 9천억원) 규모의 제조 시설을 신설한다고 발표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)