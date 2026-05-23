MS, AI 적응 위해 고위경영진 체제 해체…"'컨트리클럽' 안 돼"

▲ 마이크로소프트 로고

세계 최대 소프트웨어(SW) 기업 마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 시대 시장 주도권을 유지하기 위해 기존 고위 경영진 체제를 없애는 등 조직 개편에 나섰습니다.사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 각자 방대한 조직을 이끌면서 CEO에게 직접 보고하던 수장들의 모임인 고위임원팀(SLT)을 해체했다고 미 경제매체 비즈니스 인사이더가 내부 문건을 입수해 22일(현지시간) 보도했습니다.나델라 CEO는 해체된 SLT를 대신해 현장 중심의 소규모 수평 조직들을 신설했습니다.우선 자신과 브래드 스미스 사장, 에이미 후드 최고재무책임자(CFO), 에이미 콜먼 최고인사책임자(CPO), 저드슨 알토프 상업 부문 CEO 등 5명으로 전사 차원 경영 조직인 기업 리더십 팀을 꾸렸습니다.최소 주 1회 회의하는 이 팀은 거대 사업부 수장들이 모이던 SLT와 달리 회사 운영과 지배구조 등에만 집중하는 협의체입니다.나델라 CEO는 또 엔지니어링·제품 팀장 등 35명으로 구성된 엔지니어링 리더십 그룹도 운영하고 있습니다.이 그룹은 복잡한 계층을 거치지 않고 엔지니어와 연구자, 개발자, 디자이너 등이 직접 협업하는 조직으로 스타트업과 닮은 운영 구조를 채택하고 있습니다.이번 개편은 22만 명 규모의 거대 조직인 MS를 보다 민첩하고 기민한 구조로 바꿔 빠르게 전개되는 AI 경쟁에 대응하려는 조치로 풀이됩니다.나델라 CEO는 "AI 시대에 MS의 거대한 규모는 '엄청난 약점'이 됐다"고 최근 언급하면서 빠른 의사결정과 행동의 중요성을 강조했습니다.한 내부 소식통은 "이번 플랫폼 전환의 속도는 우리가 지금껏 목격한 어떤 변화보다 빠르다"며 "MS는 느긋하게 있을 여유가 없다"고 말했습니다.이와 같은 개편에 더해 임원진 세대교체나 담당 업무 재편도 진행되고 있습니다.2023년부터 MS 소비자 부문 최고마케팅책임자(CMO)를 맡아온 35년 경력의 베테랑 유수프 메디 수석부사장은 역할 축소를 거쳐 회사를 떠나기로 했습니다.일부 제품 부문을 총괄하던 라제시 자 수석부사장도 오는 7월 MS의 새 회계연도 시작에 맞춰 은퇴할 계획입니다.그런가 하면 나델라 CEO가 2024년 신설한 AI 부문을 총괄하도록 하기 위해 딥마인드에서 영입한 무스타파 술레이만은 현재 직원 약 650명 규모의 초지능(Superintelligence) 조직에 집중하는 역할을 맡게 됐습니다.아마존 창업자 제프 베이조스는 과거 MS에 대해 '은퇴할 때까지 적당히 일하려는 사람들을 위한 컨트리클럽'이라고 꼬집은 것으로 알려졌는데, 이번 변화는 이 같은 인식을 불식시키는 방향으로의 재편으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)