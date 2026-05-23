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'식포일러' 최강록, "고등학교 때 밴드 '적색지대' 결성…H.O.T와 같은 무대 올라"

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작성 2026.05.23 09:08 조회수
식포일러
최강록과 김도윤이 남성 듀오 팀을 긴급 결성했다.

22일 방송된 SBS '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러')에서는 생참치 여정의 첫 번째 날을 마무리했다.

이날 방송에서 정호영은 최강록이 학창 시절 밴드를 했었다는 사실을 공개했다.

이에 최강록은 "축제에 나가려면 밴드 이름을 지었어야 했다. 그때 지은 이름이 적색지대"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그리고 이를 들은 김도윤은 "녹색지대는 직진이고 적색지대는 정지"라고 의식의 흐름대로 말해 폭소를 유발했다.

당시 녹색지대의 노래를 불렀었다는 최강록. 그는 "좋았던 기억이다. 그런데 그날 특별 공연으로 H.O.T가 우리 학교에서 데뷔를 했다. 문희준이 우리 학교 출신인데 태어나서 그런 춤은 처음 봤다"라고 말해 눈길을 끌었다.

그리고 이날 최강록은 김도윤에게 함께 노래 부를 것을 제안했다. 최강록은 "제가 화음만 넣어드릴게요. 사실 아직 성대 결절이다"라고 했다. 그러자 김도윤 "나도 올해 초 양파 노래 부르다가 성대결절이 됐다"라고 했고, 이에 데프콘은 "팀 이름을 성대결절로 하자"라고 제안했다.

정호영의 부러움 속에 &#39;성대결절&#39;은 &#39;준비 없는 이별&#39;을 열창했고 결국 화음은커녕 불협화음을 유발해 폭소를 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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