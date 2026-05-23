'식포일러' 정호영의 참치 다타키VS김도윤의 참치 왕갈비 스테이크…최강록 마음 사로잡은 요리는?

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정호영과 김도윤, 최강록의 마음을 사로잡은 것은 누구?22일 방송된 SBS '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러')에서는 정호영과 김도윤이 요리 대결을 펼쳤다.이날 방송에서는 정호영과 김도윤이 최강록의 마음을 사로잡기 위해 요리대결을 펼쳤다.참치 다타키를 준비한 정호영. 이에 최강록과 데프콘은 진지하게 시식을 했다. 그리고 최강록은 다타키에 곁들인 양파와 시소를 언급했다. 그는 "양파를 물에 한번 담갔다가 물을 제거한 상태인데 물에 안 씻어주면 느낌이 다르다"라며 "기름진 생선이 입에 들어가서 양파와 폰즈 소스가 계속 샤워기로 기름기를 닦아주는 느낌이다"라고 평가했다.이어 데프콘은 "시소와 양파의 조합이 기가 막히다. 상큼한 음식이다"라고 평해 눈길을 끌었다.이어 최강록을 위한 김도윤의 왕갈비 스테이크가 공개됐다. 조림을 좋아하는 최강록에 맞춘 요리에 대해 김도윤은 소금 대신 새우젓으로 맛을 내고 평소에 자신이 먹지 않는 당근까지 갈아 넣어 소스를 완성했다. 그리고 그는 직접 무릎을 꿇고 최강록에게 요리를 먹여주어 눈길을 끌었다.데프콘은 김도윤의 요리에 대해 "왜 이렇게 고소하지? 위에 뿌린 거 뭐죠?"라며 "정말 소스가 기가 막히다. 행복하다"라고 평가했다. 그리고 최강록도 맛있다며 흡족한 미소를 지었다.이어 김도윤은 최강록의 선택을 받기 위해 생전 춰보지 않은 춤까지 선보여 모두를 놀라게 했다.이에 최강록은 "숨고 싶었다. 내가 뭐라고. 너무 진지해서 내가 밖으로 나가버리는 게 나을 거 같았다"라고 속마음을 고백해 웃음을 자아냈다. 결국 두 사람 중 한 사람을 선택하지 못한 최강록은 "부부 참치는 삼 형제로 같이 하시죠"라고 현명한 선택을 해 두 사람을 모두 행복하게 만들었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)