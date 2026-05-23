"정용진 석고대죄하길" 직격…'탱크데이' 공방 계속

<앵커>



스타벅스의 탱크데이 이벤트 사태에 대해 민주당 정청래 대표는 무릎 꿇고 석고 대죄하라며 정용진 회장을 질타했습니다. 보수 야권은 여권이 이번 사태를 정치적으로 이용한다고 반발했는데, 국민의힘 김민전 의원은 탱크는 액체를 담기 용기를 말한다고 옹호했다가 논란이 됐습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



민주당 정청래 대표는 어제(22일) 당 회의에서 5·18 민주화운동을 폄훼한 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트에 대해 서면으로만 사과했던 모기업 신세계그룹의 정용진 회장을 이렇게 직격했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 정용진 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄하시기 바랍니다.]



정 대표는 5·18에 대한 허위사실 유포뿐 아니라 조롱과 모욕까지 처벌하는 법 개정안을 직접 발의해 지방선거 이후 즉시 통과시키겠다고 공언했습니다.



권오을 국가보훈부 장관도 "스타벅스코리아에 깊은 유감과 엄중한 우려를 표한다"며 5·18 관련 허위사실 유포에 대한 모니터링을 강화하겠다고 SNS에서 밝혔습니다.



앞서 이재명 대통령은 그제 저녁, 서울 종로구 익선동을 깜짝 방문해 한 매장에서 커피를 주문하면서 "거기 커피는 아니지요?"라고 물었다고 강유정 청와대 대변인이 전했는데, '거기'는 스타벅스로 해석됐습니다.



이런 가운데 국민의힘 김민전 의원은 "물장사 하는 집에서 '탱크'라고 하면, 당연히 액체를 담는 용기를 의미한다"며 "물탱크 있는 집도 다 수사하느냐"고 SNS에 썼는데, 스타벅스 미국 본사까지 공식적으로 사과한 일을 엉뚱한 논리로 옹호한다는 지적을 받았습니다.



보수 야권은 범여권이 이번 사태를 정치적으로 이용한다는 입장입니다.



이재명 대통령이 그제 '국가폭력 피해자 모욕에 대한 응징'을 언급한 상황 등과 관련해, 국민의힘 장동혁 대표는 어제 "이 대통령의 선택적 분노"라며 정원오 민주당 서울시장 후보의 과거 폭행 사건을 소환하면서 이런 주장을 폈습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 범죄를 감추기 위해 5·18을 갖다 대며 5·18을 모독한 것에 대해서도 강력한 분노를 표해야 한다고 생각합니다.]



개혁신당 이준석 대표는 5·18을 가장 모독하는 방법은 5·18을 정치의 도구로 쓰는 것이라며 선거용으로 사용하지 말라고 범여권에 날을 세웠습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 최진회)