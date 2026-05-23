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'체포 지시 폭로' 홍장원…이번엔 내란 피의자 소환

신용일 기자
작성 2026.05.23 07:06 조회수
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<앵커>

2차 종합특검이 홍장원 전 국정원 1차장을 '내란 혐의' 피의자로 소환했습니다.

계엄 직후 '대통령으로부터 정치인 체포 지시를 받았다'고 폭로했던 인물이 왜 수사선상에 오른 것인지, 신용일 기자가 취재했습니다.

<기자>

홍장원 전 국정원 1차장이 종합특검팀에 출석했습니다.

내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분으로, 특검팀은 12·3 비상계엄 직후 국정원이 미국 CIA에 계엄의 정당성을 전파하는 과정에 홍 전 차장이 관여했다고 보고 있습니다.

특검팀은 지난 4월 국정원을 압수수색해 계엄의 정당성을 해외에 설명하는 '대외 설명자료'를 확보했고, 조태용 당시 국정원장 지시로 홍 전 차장 산하 부서에서 주한 CIA 관계자를 불러 자료 취지대로 내용을 설명한 것으로 파악했습니다.

특검팀은 홍 전 차장이 모든 과정을 보고 받고 재가했다고 밝혔는데, 홍 전 차장은 사실이 아니라는 입장입니다.

[홍장원/전 국정원 1차장 : 12월 3일 날 밤이 길었죠. 아무리 길었어도 하룻밤인데 아무리 생각해도 (국민들) 걱정시켜드릴 만한 일을 한 것 같지 않습니다. 조태용 원장이 저한테 그런 지시를 할 수 있는 상황이었는지를 생각해 보시면.]

같은 혐의를 받는 조 전 원장 측도 의혹을 전면 부인하고 있습니다.

홍 전 차장은 비상계엄 이후 진행된 탄핵심판과 수사 과정에서 여러 차례 핵심 증언을 한 인물로,

[홍장원/전 국정원 1차장 (2025년 1월 22일) : (윤석열 대통령이) '이번에 다 잡아들여서 싹 다 정리해라'라고 말씀하셨습니다. '국정원에 대공수사권을 줄테니 이번엔 일단 방첩사를 적극 지원해라.']

이 증언들은 윤석열 전 대통령 탄핵 심판과 내란 1심 재판에서 사실로 인정됐습니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 최진회)
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